KS Skenderbeu Korcze - Dynamo Kijów 3-2. Skrót meczu. Wideo

Dynamo Kijów do 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europejskiej podchodziło z pewnym awansem do fazy pucharowej. Taka świadomość nieco rozprężyła piłkarzy, co skrzętnie wykorzystało Skenderbeu. Przyjezdni z Kijowa przegrali 2-3, a Tomasz Kędziora na boisku przebywał do 71. minuty. Gole dla Skenderbeu strzelili Lilaj, James i Sowe, a dla Dynama Cyhankow oraz Rusyn.