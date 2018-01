El. MŚ piłkarzy ręcznych. Ryszard Skutnik: Brak awansu to katastrofa

Remis polskich piłkarzy ręcznych z Portugalią i w efekcie brak awansu do play off eliminacji mistrzostw świata to katastrofa – uważa były trener m.in. Górnika Zabrze Ryszard Skutnik. „Potrzebna jest teraz praca, praca, praca. Innej drogi nie ma” – powiedział.

Zdjęcie Piotr Chrapkowski w meczu z Portugalią /PAP/EPA

Jego zdaniem kadra piłkarzy ręcznych znalazła się w "dołku" i ten stan może potrwać długo.

"Mimo wszystko z takim rywalem, jak Portugalia powinniśmy sobie w niedzielę poradzić. Zabrakło trochę umiejętności, trochę szczęścia, trochę skuteczności. Teraz nie ma co krytykować, bo po meczu każdy jest mądry. Trzeba szukać kandydatów do gry w reprezentacji wśród młodzieży. Takich, jak choćby Arkadiusz Moryto, który pokazał się z dobrej strony" - ocenił szkoleniowiec, który w przeszłości pracował m.in. w klubach francuskich i tunezyjskich.

Żałował, że tylko na chwilę w polskiej bramce pojawił się w niedzielę doświadczony Sławomir Szmal.

"Może by trochę postraszył swoją obecnością Portugalczyków. Nie można naszej drużynie odmówić zaangażowania. Zawodnicy walczyli, jak umieli" - zastanawiał się Skutnik, w przeszłości bramkarz kadry.

Jego zdaniem "kuźnią" talentów powinny być kadry wojewódzkie prowadzone przez fachowych szkoleniowców.

"Demoralizujący jest też brak spadku z ekstraklasy, w której czołówka bije się o medale, ale motywacja do walki o miejsce na przykład 12. jest niewielka" - zauważył były trener młodzieżowej reprezentacji Polski.

Zaznaczył, że zmiana selekcjonera nie ma w obecnej sytuacji sensu.

"Wszyscy po prostu muszą dla tej reprezentacji pracować, poczynając od najmłodszych grup. Inaczej się nie da. Trzeba też pamiętać, że bycie zawodnikiem - nawet wybitnym - a trenerem, to dwie zupełnie różne sprawy" - stwierdził Skutnik, który w latach 2014-16 prowadził drużynę Azotów Puławy.

Przypomniał, jak ważne jest przygotowanie fizyczne szczypiornistów.

"Kiedy pracowałem w Stali Mielec słyszałem, że "zajadę" ten zespół. Nic takiego się nie stało. Biegaliśmy dużo, ale teraz tak się gra na całym świecie, również w piłce kobiecej. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić" - zaznaczył.