LM piłkarek ręcznych. CSM Bukareszt – Vistal Gdynia 34-22

Piłkarki ręczne Vistalu Gdynia przegrały w Bukareszcie z drużyną CSM 22-34 (14-17) w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzyń. Polski zespół z kompletem porażek zajął ostatnie miejsce w grupie A.

Zdjęcie Joanna Szarawaga /Fot. Jan Karwowski /PAP

Zawodniczki Vistalu już wcześniej straciły szanse awansu do drugiej fazy i w Bukareszcie walczyły tylko o pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach. Co prawda do przerwy gdynianki dotrzymywały jeszcze kroku faworyzowanym rywalkom (po 30 minutach przegrywały tylko 14-17), ale w drugiej połowie dominacja zespołu gospodarzy nie podlegała dyskusji.

Szczypiornistki CSM wygrały ostatecznie 34-22 i z dorobkiem pięciu zwycięstw okazały się najlepsze w grupie A. Rozegrane w październiku spotkanie w Gdyni zakończyło się niemalże identycznym triumfem rumuńskiego zespołu - 34-23.

W pierwszej konfrontacji Vistalowi najbardziej dała się we znaki Cristina Neagu, która zdobyła 12 bramek, ale w rewanżu reprezentantka Rumunii nie była już tak skuteczna. W rumuńskiej ekipie ofensywne akcenty były rozłożone równomiernie, jednak na początku miały one problem z wypracowaniem sobie znaczącej przewagi.

W szóstej minucie po rzucie karnym Katarzyny Janiszewskiej zespół gości prowadził 3-2, ale w 12. minucie po trafieniu Bianci Bazaliu zrobiło się 7-4 dla miejscowych. W 38. minucie było tylko 19-17 dla CSM, jednak gospodynie zdobyły sześć bramek z rzędu i siedem minut później wygrywały 25-17. Za chwilę mistrzynie Rumunii prowadziły już różnicą 10 trafień (29-19 w 50. minucie) i losy rywalizacji były rozstrzygnięte.

W innym niedzielnym meczu grupy A duński zespół Nykoebing Falster Handboldklub pokonał u siebie RK Krim Mercator Lublana 28-26 i zajął drugie miejsce. Te drużyny razem z CSM awansowały do kolejnej fazy tych rozgrywek. Z kolei Vistal grać będzie teraz w Pucharze EHF.

CSM Bukareszt - Vistal Gdynia 34-22 (17-14)

CSM Bukareszt: Paula Ungureanu, Alina Iordache, Jelena Grubusic - Iulia Curea 5, Nathalie Hagman 5, Cristina Neagu 4, Isabelle Gullden 4, Amanda Kurtovic 4, Aneta Udristoiu 3, Oana Manea 3, Marit Frafjord 2, Bianca Bazaliu 2, Line Joergensen 2, Sabina Jacobsen 0, Camille Ayglon Saurina 0, Gnonsiane Niombla 0.

Vistal Gdynia: Weronika Kordowiecka, Małgorzata Gapska, Oliwia Kamińska - Katarzyna Janiszewska 4, Aleksandra Zych 4, Joanna Kozłowska 3, Patrycja Kulwińska 3, Paulina Uścinowicz 2, Magdalena Stanulewicz 2, Jagoda Błaszkowska 1, Alicja Pękala 1, Joanna Szarawaga 1, Natalia Kowalczyk 1, Kinga Gutkowska 0, Patricia Machado 0, Marta Śliwińska.



Tabela grupy A LM piłkarek ręcznych: M Z R P bramki pkt

1. CSM Bukareszt 6 5 0 1 192-144 10

2. RK Krim Mercator Lublana 6 4 0 2 166-158 8

3. Nykoebing Falster Handboldklub 6 3 0 3 159-158 6

4. Vistal Gdynia 6 0 0 6 130-187 0