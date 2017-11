LM piłkarzy ręcznych: Orlen Wisła Płock - IFK Kristianstad 25-25

Piłkarze ręczni Orlen Wisły zremisowali w Płocku ze szwedzkim IFK Kristianstad 25-25 (13-13) w meczu 8. kolejki grupy A Ligi Mistrzów. Polski zespół pozostaje bez zwycięstwa i z dorobkiem dwóch punktów jest przedostatni w tabeli.

Zdjęcie Przemysław Krajewski podczas spotkania /Marcin Bednarski /PAP

Trzy pierwsze piłki obronił bohater pierwszego meczu tych zespołów sprzed tygodnia - Richard Kappelin i jego zespół prowadził 2-0. Pierwszy pokonał bramkarza gości Jose de Toledo w 5. min, który jako jedyny z płocczan punktował przez pierwsze 10 minut.

W 11. był pierwszy w tym spotkaniu remis 4-4. Po remisie 6-6 w 17. minucie, dwukrotnie Szwedzi wykorzystali błędy Orlen Wisły, po czym trener Piotr Przybecki poprosił o przerwę, po której szybko, już w 18. minucie, płocczanie doprowadzili do stanu 8-8, a w 21. min pierwszy raz wyszli na prowadzenie - 10-9. Do końca pierwszej połowy wynik był remisowy bądź wokół niego oscylował. Skończyło się 13-13.

Trzeci kwadrans spotkania miał podobny przebieg, z tym że teraz to gospodarze w 38. min powiększyli prowadzenie do dwóch goli (17-15). Trzy kolejne bramki uzyskali jednak mistrzowie Szwecji. Później goście odskoczyli na 21-18, a następnie 23-18 w 51. minucie i szansa zdobycia punktów zaczęła się gospodarzom wymykać.

Płocczanie jednak nie zrezygnowali i szybko zbliżyli się na dwa trafienia (21-23). Zmusiło to trenera Olę Lindgrena do poproszenia o przerwę, po której Tim Sorensen zdobył swoją siódmą, a 24. drużyny bramkę.

W 58. min Portugalczyk Gilberto Duarte uzyskał kontaktowego gola (23-24), ale goście szybko odpowiedzieli. Po chwili siódmy raz pokonał Kappelina Michał Daszek, a do remisu 25-25 doprowadził brazylijski rozgrywający wicemistrza Polski.

Do końca regulaminowego czasu gry wynik już się nie zmienił. Ostatni rzut, już po jego upływie, wykonywał de Toledo. Choć piłka wpadła do siatki, to sędziowie gola nie uznali, tłumacząc że Brazylijczyk przekroczył linię dziewiątego metra.

Płocczanie, którzy pozostają bez zwycięstwa, z dorobkiem dwóch punktów plasują się na siódmej pozycji w grupie.

Orlen Wisła - IFK Kristianstad - 25-25 (13-13)

Orlen Wisła: Adam Borbely, Marcin Wichary - Michał Daszek 7, Jose de Toledo 5, Sime Ivić 2, Marko Tarabochia 2, Gilberto Duarte 2, Przemysław Krajewski 2, Dan Emil Racotea 2, Nemanja Obradović 1, Valentin Ghionea 1, Maciej Gębala 1, Tomasz Gębala, Igor Żabić, Lovro Mihić.

IFK Kristianstad: Richard Kappelin, Leo Larsson - Tim Sorensen 7, Albin Lagergren 6, Helge Freiman 3, Phipip Henningsson 3, Olaf Gudmundsson 2, Mario Lipovać 2, Victor Hallen 1, Arnar Freur Arnadsson 1, Johannes Larsson.

Kary: Orlen Wisła - 8, IF Kristianstad - 10 minut. Sędziowali: Bojan Lah i David Sok ze Słowenii. Widzów: ok. 3,5 tys.