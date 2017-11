LM piłkarzy ręcznych. PGE Vive Kielce - PSG 29-30

Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce przegrali u siebie z Paris Saint-Germain 29-30 (11-15) w meczu grupy B Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Alex Dujszebajew w meczu z PSG /Fot. Piotr Polak /PAP

W Paryżu kielecki zespół uległ jednemu z głównych faworytów tej edycji Ligi Mistrzów 28-33. W Hali Legionów Francuzi znów okazali się lepsi.



Do 14. minuty w Kielcach trwała wyrównana walka (6-6). Potem jednak goście rzucili trzy gole z rzędu. Niemoc mistrzów Polski przełamał Julen Aginagalde. Francuzi kontrolowali wydarzenia na boisku do końca pierwszej połowy. Na przerwę PSG schodziło z czterema golami przewagi (15-11).



W drugiej części podopieczni Tałanta Dujszebajewa ruszyli do odrabiania strat. Po golu Michała Jureckiego w 39. minucie kielczanie zbliżyli się do rywali na dwie bramki (16-18). Chwilę później rywale jednak znów odskoczyli. Ciężkie chwile gospodarze przezywali, kiedy na ławce kar wylądowali Krzysztof Lijewski i Aginagalde. Pierwszoplanową postacią PSG był w tym fragmencie Uwe Gensheimer, który zdobył trzy bramki z rzędu (22-18).



Gracze Vive jeszcze poderwali się do walki. W 47. minucie z boiska wyleciał Nikola Karabatić na brutalny faul na Blazu Jancu. Słoweński skrzydłowy następnie pokonał Thierry'ego Omeyera i było tylko 22-23. W 49. minucie Karol Bielecki wykorzystał rzut karny doprowadzając do remisu 23-23, a po trafieniu Alexa Dujszebajewa to kielczanie prowadzili 24-23.



Końcówka spotkania należała jednak do przyjezdnych. Niespełna pięć minut przed końcem PSG prowadziło 28-25. Mistrzowie Polski ambitnie walczyli do końca, ale udało im się tylko zmniejszyć rozmiary porażki 29-30.



PGE Vive Kielce - PSG 29-30 (11-15)

PGE VIVE Kielce: Sławomir Szmal, Filip Ivić - Michał Jurecki 5, Alex Dujszebajew 4, Mateusz Kus 2, Julen Aginagalde 5, Karol Bielecki 2, Mateusz Jachlewski 1, Manuel Strlek 3, Blaz Janc 4, Krzysztof Lijewski, Mariusz Jurkiewicz, Urosz Zorman, Marko Mamić, Dean Bombac 3, Darko Djukić.

Paris Saint-Germain: Thierry Omeyer, Rodrigo Corrales - Uwe Gensheimer 8, Henrik Mollgard 2, Luka Stepancić, Adama Keita, Sander Sagosen 3, Benoit Kounkoud 1, Jovo Domjanović, Nedim Remili 2, Edouard Kempf, Mikkel Hansen 5, Daniel Narcisse 2, Jesper Nielsen, Nikola Karabatić 7, Dylan Nahi.

Kary: VIVE - 12 min; Paris Saint-Germain - 16 min.

W 48. min czerwoną kartkę za faul na Blazie Jancu otrzymał Nikola Karabatić (PSG).

Sędziowali: Lars Geipel i Marcus Helbig (Niemcy).

Widzów: 4000.