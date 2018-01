ME piłkarzy ręcznych. Francuzi pokonali Norwegów 32-31

W szlagierowym meczu pierwszej serii spotkań grupy B mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych, które w piątek rozpoczęły się w Chorwacji, mistrzowie świata Francuzi pokonali Norwegów 32-31, z kolei Białoruś wygrała z Austrią 27-26.

Zdjęcie Francuz Michael Guigou w starciu z reprezentantami Norwegii /PAP/EPA

W grupie A gospodarze wygrali z Serbią 32-22, a Islandia ze Szwecją 26-24.

Reklama

Po raz pierwszy od 2002 roku w ME nie występuje Polska. Tytułu, zdobytego przed dwoma laty w Krakowie, bronią Niemcy. Finał 28 stycznia w Zagrzebiu.

Od razu na początku turnieju doszło do pojedynku finalistów ubiegłorocznych mistrzostw świata. Norwegowie, srebrni medaliści, długo utrzymywali co najmniej dwubramkową przewagę nad rywalem, z którym przed dwoma laty podczas ME w Polsce wygrali. "Trójkolorowi", którzy w czempionacie Starego Kontynentu trzykrotnie zwyciężyli (2006, 2010, 2014) i raz sięgnęli po brąz, doprowadzili do wyrównania i przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę dopiero w końcówce. Francja ma też w dorobku m.in dwa złote medale olimpijskie (2008, 2012) i sześć tytułów mistrza globu.

Chorwaci, uznawani przez fachowców za największych - obok Francuzów - faworytów turnieju, potwierdzili klasę i dość zdecydowanie rozprawili się z Serbami (32-22), którzy wraz z Białorusinami przyczynili się w eliminacjach do odpadnięcia "Biało-Czerwonych".

Lepiej powiodło się Białorusinom, którzy w meczu otwarcia zwyciężyli Austriaków 27-26 (14-12).

Szwedzi, którzy mają na koncie najwięcej triumfów w ME - cztery, słabo zaprezentowali się w pierwszej połowie meczu z Islandią. Przegrali ją 8-15 i na odrobienie strat zabrakło im czasu.

W turnieju finałowym bierze udział 16 drużyn podzielonych na cztery grupy, które grają w Splicie, Porecu, Varazdinie i Zagrzebiu. Do następnej fazy awansują po trzy najlepsze z zachowaniem punktów z pierwszej rundy. Tu grupy będą sześciozespołowe, a do półfinałów awansują po dwie ekipy.

Przed dwoma laty organizatorem ME była Polska. W finale Niemcy wygrały z Hiszpanią 24-17, a w meczu o brązowy medal Chorwacja pokonała Norwegię 31-24.

Wyniki piątkowych spotkań:

grupa A (Split)

Szwecja - Islandia 24-26 (8-15)

Chorwacja - Serbia 32-22 (14-9)

grupa B (Porec)

Białoruś - Austria 27-26 (14-12)

Francja - Norwegia 32-31 (15-17)