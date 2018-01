ME piłkarzy ręcznych. Szwecja i Francja najlepsze w grupach A i B

Gospodarz turnieju Chorwacja oraz Szwecja i Serbia z grupy A, a także Francja, Norwegia i Białoruś z grupy B wywalczyły awans do drugiej rundy mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. Odpadły Islandia i Austria.

Zdjęcie Twarda walka Szwedów z Chorwatami /PAP/EPA

We wtorek wicemistrzowie Europy z 2012 roku Serbowie awans wywalczyli dosłownie rzutem na taśmę. W ostatnim meczu grupowym pokonali Islandię, która w dorobku ma m.in. srebro olimpijskie z Pekinu (2008), 29-26.



Reklama

Nie było to jednak wystarczająco wysokie zwycięstwo i z niepokojem czekali na wynik kończącego zmagania pojedynku gospodarzy ze Szwedami. Zespół "Trzech Koron", który na koncie ma najwięcej triumfów w ME - cztery, pokonał Chorwację - obok Francuzów głównego kandydata do złota - 35-31, czym pomógł ekipie Serbii, a wyeliminował Islandię.

W grupie B mistrzowie świata Francuzi nie pozostawili złudzeń Białorusi i wygrali 32-25. "Trójkolorowi" na razie są jedyną drużyną, która triumfowała we wszystkich trzech meczach pierwszej fazy grupowej turnieju. W decydującym o awansie do drugiej rundy meczu Norwegia - Austria nie było niespodzianki i Skandynawowie, którzy podczas ubiegłorocznych MŚ wywalczyli srebrny medal, zwyciężyli 39:28.

Po raz pierwszy od 2002 roku w ME nie występuje Polska. Tytułu, zdobytego przed dwoma laty w Krakowie, bronią Niemcy. Finał 28 stycznia w Zagrzebiu.

W turnieju finałowym bierze udział 16 drużyn podzielonych na cztery grupy, które grają w Splicie, Porecu, Varazdinie i Zagrzebiu. Do następnej fazy awansują po trzy najlepsze z zachowaniem punktów z pierwszej rundy. Tu grupy będą sześciozespołowe, a do półfinałów awansują po dwie ekipy.

Przed dwoma laty organizatorem ME była Polska. W finale Niemcy wygrały z Hiszpanią 24:17, a w meczu o brązowy medal Chorwacja pokonała Norwegię 31:24.

Wyniki wtorkowych spotkań i tabele końcowe:

grupa A (Split)

Serbia - Islandia 29-26 (12-12)

Chorwacja - Szwecja 31-35 (12-17)

1. Szwecja 3 2 0 1 89-82 4 - awans

2. Chorwacja 3 2 0 1 92-79 4 - awans

3. Serbia 3 1 0 2 76-88 2 - awans

4. Islandia 3 1 0 2 74-82 2

grupa B (Porec)

Francja - Białoruś 32-25 (14-11)

Norwegia - Austria 39-28 (18-14)

1. Francja 3 3 0 0 97-82 6 - awans

2. Norwegia 3 2 0 1 103-88 4 - awans

3. Białoruś 3 1 0 2 80-91 2 - awans

4. Austria 3 0 0 3 80-99 0