MŚ piłkarzy ręcznych. Wygrane Norwegów i Chorwatów w 2. rundzie

Chorwaci i Norwegowie rozpoczęli od zwycięstw drugą rundę mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. Norwegia pokonała Serbię 32-27, a gospodarze turnieju wygrali z Białorusią 25-23.

Zdjęcie Rzuca Goran Johannessen z Norwegii /PAP/EPA

Drużyny przystąpiły do tej fazy z zaliczeniem spotkań ze swoimi rywalami grupowymi z pierwszej rundy.



W czwartek w Zagrzebiu Norwegowie tylko w pierwszej połowie, zakończonej remisem 17-17, mieli problemy z Serbami. Po zmianie stron szybko uzyskali bezpieczną przewagę i odnieśli pewne zwycięstwo, a wyróżnili się Sander Sagosen i Kristjan Bjoernsen - zdobyli po osiem bramek.



Ciekawsze było następne spotkanie. Gospodarze mistrzostw od początku utrzymywali niewielką przewagę nad Białorusinami. W końcówce rywale doprowadzili jednak do remisu 23-23, ale nie potrafili go utrzymać. Nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu otrzymał rozgrywający PGE VIVE Kielce Marko Mamic, który trafił do siatki pięć razy.



Po raz pierwszy od 2002 roku w ME nie występuje Polska. Finał 28 stycznia w Zagrzebiu.



Przed dwoma laty organizatorem ME była Polska. W finale Niemcy wygrały z Hiszpanią 24-17, a w meczu o brązowy medal Chorwacja pokonała Norwegię 31-24.



Wyniki czwartkowych meczów grupy 1:



Norwegia - Serbia 32-27 (17-17)

Chorwacja - Białoruś 25-23 (15-12)



tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Norwegia 3 2 0 1 96-87 4

2. Szwecja 2 2 0 0 65-56 4

3. Chorwacja 3 2 0 1 88-80 4

4. Francja 2 2 0 0 64-56 4

5. Białoruś 3 0 0 3 76-90 0

6. Serbia 3 0 0 3 74-94 0