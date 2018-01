Piłka ręczna. Orlen Wisła Płock w osłabionym składzie

W sobotę meczem z Chrobrym Głogów piłkarze ręczni Orlen Wisły wznawiają rozgrywki ligowe. Płocka drużyna zagra bez czterech podstawowych zawodników, którzy w reprezentacjach swoich krajów walczą o medale mistrzostw Europy.

- W sobotnim meczu zabraknie Chorwatów Lovro Mihica i Sime Ivica, Słoweńca Igora Zabica i Serba Nemanji Obradovica. Czekamy na powrót Węgra Adama Borbely`ego. W najsilniejszym składzie zagramy najprawdopodobniej dopiero w lutym - powiedział PAP drugi trener Orlen Wisły Krzysztof Kisiel.

Płocka drużyna rozpoczęła przygotowania w czteroosobowym składzie 8 stycznia. Na pierwszych zajęciach pojawili się: Marcin Wichary, Jose de Toledo, Mateusz Piechowski i Aleksander Olkowski. Na wspólne treningi zostali zaproszeni zawodnicy z drugiej drużyny. W tym tygodniu wrócili do Płocka kolejni piłkarze, między innymi reprezentanci Polski, którzy potrzebowali kilku dni odpoczynku, by wrócić do gry. Obecni byli dopiero na czwartkowym treningu.

Do Płocka przyjechali już: Bośniak Marko Tarabochia oraz Rumuni - Dan Racotea i Valentin Ghionea, których drużyny awansowały z turniejów preeliminacyjnych i wstąpią w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Wrócił także Gilberto Duarte, który mocno przyczynił się do sukcesu Portugalii w turnieju z udziałem Polski.

- Chłopaki żartowali, że to dzięki Gilowi Portugalia awansowała, ale on skromnie odpowiadał, że przecież nie wygrali z Polską, tylko zremisowali - podkreślił Kisiel.

W pierwszym tegorocznym meczu o punkty na parkiet będzie mogło wybiec 13 zawodników Orlen Wisły.

- Tylko na jednej pozycji, na lewym skrzydle, będziemy mieć jednego zawodnika - Przemysława Krajewskiego. Mihic jeszcze jest w Chorwacji na mistrzostwach Europy. Nie mogliśmy skorzystać z piłkarzy drugiego zespołu, bo tego samego dnia grają swój mecz w 1. lidze. Mimo nieobecności czterech zawodników, mamy zamiar zainkasować komplet punktów - zapowiada szkoleniowiec, który pracował z drużyną przez cały okres przygotowawczy. Trener Piotr Przybecki dojedzie do zespołu dopiero w sobotę na mecz z Chrobrym Głogów.

Tylko w styczniu Orlen Wisła ma do rozegrania, występując w osłabionym składzie, cztery mecze, za to w lutym, aż osiem, w tym trzy bardzo ważne spotkania Ligi Mistrzów: z PPD Zagrzeb, Barceloną i Rhein Neckar Loewen.