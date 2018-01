"Byli na równi z Owieczkinem. A teraz" - Walenty Ziętara o szkoleniu w polskim hokeju

Mądrze wyselekcjonowani i dobrze szkoleni polscy hokeiści w wieku 12 lat potrafili nawiązywać równorzędną rywalizację z Dynamem Moskwa, w którym już wtedy brylował Aleksander Owieczkin. Dlaczego w okresie dojrzewania i seniorskim powstaje między nimi tak wielka przepaść? - Brak regularnych kontaktów z hokejem na najwyższym poziomie - uważa w rozmowie z serwisem eurosport.interia.pl legendarny hokeista i trener Walenty Ziętara.

Informacja o przedłużeniu współpracy przez JKH GKS Jastrzębie-Zdrój z trenerem Robertem Kalaberem nakłoniła mnie do poruszenia tego tematu. Oto Słowak wprowadził szeroką falą polską młodzież i - w połączeniu z rutyniarzami jak Leszek Laszkiewicz czy Martin Vozdecky - uczynił z niej trzecią siłę w polskim hokeju. W skali całego kraju ciągle brakuje jednak dobrego szkolenia i promowania naszych zawodników.

Chwalimy się, że nasza reprezentacja do lat 20 w grudniu otarła się o awans na zaplecze elity, ale zapominamy, że jej zdecydowanie najlepszym zawodnikiem był Alan Łyszczarczyk. Alan co prawda hokejowego bakcyla połknął w domu, w Nowym Targu, od ojca Dariusza, rozwinął go na lodowisku Podhala pod sprawnym okiem nieżyjącego już trenera Jana Kudasika, ale tak naprawdę bardziej jest produktem czeskiej i kanadyjskiej myśli szkoleniowej. W czeskim Chomutowie grał już jako junior młodszy, spędził tam cztery lata, a od trzech lat jest w kanadyjskiej lidze OHL, w Sudbury Wolves. Łyszczarczyk strzelał, podawał, został wybrany najlepszym zawodnikiem MŚ, ale za rok nie będzie mógł już zasilić dwudziestolatków. Bez niego będziemy się raczej bronić przed spadkiem niż walczyć o awans.





Obozy z Byrskim to dopiero zarzewie

PZHL od kilku lat współpracuje ze znanym fachowcem z Kanady Jarim Byrskim, który przyjeżdża do nas i organizuje młodzieży kilkudniowe obozy szkoleniowe. To szkolenie akcyjne, podczas którego u młodego chłopaka można zapalić płomień, porwać go do hokeja. Brakuje jednak szkolenia systemowego, które ten ogień by podtrzymało. Przeniesiona z Sosnowca do Katowic Szkoła Mistrzostwa Sportowego nie jest nawet jego namiastką. Młody zawodnik w miarę dojrzewania gra coraz mniej meczów, a tych na poziomie międzynarodowym jak na lekarstwo.



- Gdy dzisiejsi liderzy naszej reprezentacji Marcin Kolusz i Przemek Odrobny mieli po 12 lat, grając drużyną w składzie z nimi zremisowaliśmy 4-4 w Toruniu, z wielkim Dynamem Moskwa, w składzie którego grał Aleksander Owieczkin. Kolejne dwa mecze z Dynamem w Gdańsku i w Moskwie przegraliśmy, trzema bramkami ulegliśmy mistrzowi Rosji Nowosybirskowi, ale rywalizacja była wyrównana i nas chłopcy dzięki niej podnosili swe umiejętności - wspomina w rozmowie z serwisem eurosport.interia.pl legendarny hokeista z lat 70. i trener Walenty Ziętara.- To jest świetna droga, ale ona została przerwana. Gdybyśmy ją kontynuowali, to reprezentacja Polski w elicie byłaby na stałe, a nie raz na 20 lat. I dochowalibyśmy więcej talentów. A tak, po roku szkolenie zostało przerwane, sponsorzy się wycofali, Ministerstwo Sportu również nie pomogło - rozkłada ręce.

W tym roku pan Walenty ukończy 70 lat, ale wciąż jest blisko hokej. Swojemu najmłodszemu synowi Piotrowi pomaga w projekcie Hokejowe Orły Ziętary. Walenty Ziętara ma niezawodne, sprawdzone jeszcze w Szwajcarii testy, dzięki którym wyselekcjonował największe talenty wśród dwunastolatków. Młodzi hokeiści, pod wodzą trenerów młodszego pokolenia: Piotra Ziętary, Marcina Cieślaka i Krzysztofa Zborowskiego wylecą w lutym do Kanady, na słynny turniej Pee-Wee, będący nieoficjalnymi MŚ do lat 12. Na turnieju w Quebecku wybiły się takie gwiazdy jak Wayne Gretzky. Tegoroczna, 59. edycja imprezy odbędzie się w dniach 7-18 lutego z udziałem aż 120 drużyn z całego świata.

Z ziemi szwajcarskiej do Polski?

Walenty Ziętara marzy o tym, aby Polska poszła w ślady Szwajcarii. W latach 80. XX wieku liga szwajcarska, uznawana dziś za jedną z najmocniejszych w Europie, była kiepska, zdominowana przez miernych obcokrajowców. W ciągu dekady została jednak zmodernizowana.

- Szwajcarzy to mądrzy ludzie i w 1981 roku zaczęli reformować swój hokej. Ja w tej reformie miałem przyjemność uczestniczyć. Ograniczyli limit obcokrajowców do dwóch-trzech, a na ich miejsca wprowadzali młodzież, którą pieczołowicie szkolili i nadal to robią - opowiada pan Walenty.

Dziś ośmiomilionowa Szwajcaria ma 20 tysięcy hokeistów, czyli dziesięciokrotnie więcej niż pięciokrotnie bardziej ludna Polska. Wszystko dzięki znakomicie ułożonemu systemowi szkolenia.

- Dwunastolatkowie mają ogólnokrajową ekstraklasę, I, II i III ligę i to w dwóch kategoriach. Co to znaczy? Drużyna składa się np. z 20 zawodników, ale jest podzielona na zespół A i B. Zespoły A z różnych klubów rywalizują z odpowiednikami z drużyny przeciwnej, a te B trafiają na siebie. Dzięki temu nie ma wielkich różnic, pogromów, nikt nie traci woli walki, tylko rozwija skrzydła w zaciętej rywalizacji - chwali Ziętara.

Kilka lat temu W. Ziętara uczestniczył w projekcie Polskie Nadzieje Olimpijskie, o którego finansowanie postarała się sędzia hokejowa Katarzyna Zygmunt i jej mąż, były świetny panczenista Paweł. Zygmuntowie, dzięki pomocy Ziętary, wyselekcjonowali i wyszkolili grupę hokeistów, a ich syn Paweł w tym sezonie przebił się do składu seniorów Comarch Cracovii.



- Z Nadziejami Olimpijskimi wyselekcjonowaliśmy chłopaków, wygraliśmy turnieje na Węgrzech i w Szwecji. Tymczasem powołania do reprezentacji U-16 dostało siedmiu-ośmiu, a reszta została w domu. Nic dziwnego, że po takiej "selekcji" ta reprezentacja przegrywała, a na ostatnich MŚ do lat 18 wyleciała z grupy. Gdyby ta drużyna została wzięta do kadry jako całość, to grając na jednej nodze powinna awansować, a nie spaść o dywizję niżej - zapewnia ekspert.

- Brakuje wiedzy, konsekwencji i rzetelnej selekcji. Ja ją robię na podstawie pięciu testów, a nie tak jak się przyjęła przy naborach do kadry młodzieżowej, gdzie trenerzy patrzą z założonymi rękoma i ten im się podoba, bo strzelił bramkę, a tamten nie, bo jej nie strzelił. A może chłopak miał słabszy dzień? Może był chory? Ja mam trzy testy na technikę i dwa z gry. Każdy z tych testów jest punktowany, z sumy punktów powstaje pierwsza szesnastka zawodników, która jest zakwalifikowana - podkreśla Ziętara.

Hokejowe Orły Ziętary w lutym pojadą do Quebecku, nabiorą szlifów w słynnym turnieju Pee-Wee. Na razie nie wiadomo, czy ktokolwiek zajmie się nimi w równie profesjonalny sposób, gdy ukończą 13 lat. A właśnie wtedy kontakty międzynarodowe powinny być intensyfikowane. Bez wsparcia sponsorów rodzice nie poradzą sobie z finansowaniem profesjonalnego szkolenia. Początkowo, wyjazd do Kanady 12-letniego hokeisty miał kosztować 20 tys. zł. Po znalezieniu dużego mecenasa, jakim został Tauron, dopłata rodziców zamknęła się w kwocie 6 tys. zł, co i tak jest sporym wydatkiem.

Kryzys szkoleniowy dotknął "Szarotki"

Zadziwiający jest fakt, że do Orłów Ziętary nie zakwalifikował się ani jeden wychowanek najbardziej utytułowanego polskiego klubu - Podhala Nowy Targ, z którego wywodzi się sam pan Walenty.



- Na selekcję do Katowic przyjechało dwóch czy trzech chłopaków z Podhala, ale zajęli miejsca w trzeciej dziesiątce. Ja natomiast nie jestem z tych, co po znajomości kogoś forują - powiedział W. Ziętara.

W latach 80. i 90. XX wieku aferą w Nowym Targu było przegranie mistrzowskiego tytułu przez jedną choćby grupę młodzieżową. W ostatnich latach doszło do tego, że żaden rocznik hokejowych "Szarotek" nie może nie tylko wywalczyć mistrzostwa Polski, ale nawet medalu MP.



- Do tego doprowadziły rządy rodziców, którzy próbowali dyktować trenerom, na jakiej pozycji ma grać jaki zawodnik. Żaden poważny trener nie pozwoli sobie na takie traktowanie - uważa Walenty Ziętara.



Prezes TatrySki Podhala Agata Michalska uratowała seniorski zespół, który od trzech-czterech lat liczy się w walce o medale. Przyszłość "Szarotek" nie rysuje się jednak w jasnych kolorach.

- Starsi zawodnicy wykruszą się, a wtedy nie będzie miał kto ich zastąpić. Szkolenie zajmuje sporo czasu, wiele lat. Tu nic nie rodzi się z dnia na dzień, z roku na rok - uczula legendarny hokeista.



Michał Białoński