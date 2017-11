Antonio Conte: Premier League nie pomaga klubom z Ligi Mistrzów

Do wygrywania spotkań potrzebne są umiejętności, dobra forma, odrobina szczęście oraz korzystny terminarz - taki wniosek można wysnuć po wypowiedzi menedżera Chelsea Antonia Contego, który narzeka na współpracę z Premier League. Włoch zaznacza, że nie wypowiada się tylko w imieniu Chelsea, ale wszystkich klubów grających w Premier League.

Zdjęcie Antonio Conte /AFP

"The Blues" w środę zmierzą się na wyjeździe z Karabachem. Powrót z Azerbejdżanu zajmie drużynie z Londynu kilka godzin, po czym po zaledwie 72 godzinach Chelsea zmierzy się w meczu ligowym z Liverpoolem. Zgodnie z terminarzem spotkanie powinno odbyć się w sobotę, ale Chelsea czyniło starania, aby zostało przełożone na niedzielne popołudnie.

Reklama

Zgody na zmianę terminu nie wyrazili przedstawiciele Premier League, co nie przypadło do gustu włoskiemu menedżerowi. - Liga musi zrozumieć, że czasem należy coś zmienić. Od kilku sezonów żaden angielski zespół nic nie osiągnął w Lidze Mistrzów, choć predyspozycje ku temu istniały. Osoby przygotowujące terminarz powinny zwrócić szczególną uwagę, na kluby grające w europejskich pucharach. My staramy się wykonywać swoją robotę, jak najlepiej potrafimy, dlatego dobrze by było, aby inni wychodzili z podobnego założenia. Przydałoby się trochę respektu ze strony federacji i nie mówię tego w imieniu klubu, który prowadzę, ale wszystkich uczestników Ligi Mistrzów - powiedział 48-letni menedżer.

Karabach zajmuje ostatnie miejsce w grupie C, ale dwa ostatnie mecze w europejskich pucharach zremisował. Pomimo tego Conte nie wyklucza zmian w wyjściowym składzie, także pod kątem ligowego starcia z "The Reds".

AW



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League