Arsenal Londyn. Sanchez nie jedzie do Bournemouth. Klub znalazł następcę

Wszystko wskazuje na to, że Alexis Sanchez nie wystąpi w niedzielnym meczu z Bournemouth. Media donoszą, że chilijski gwiazdor odejdzie z Arsenalu. „Kanonierzy” już znaleźli jego następcę, a ma niby być, błyszczący w Ligue 1, Brazylijczyk Malcom z Bordeaux.

Alexis Sanchez wpisał w nawigacji Manchester. Do jednego z klubów z tego miasta ma odejść z Arsenalu Chilijczyk jeszcze w zimowym okienku transferowym. Trudno stwierdzić, czy istnieje możliwość pozostania skrzydłowego, gdyż jego kontrakt wygasa z końcem sezonu. „Kanonierzy” nie chcą go puścić aż do momentu sprowadzenia następcy, czyli 20-letniego Malcoma z Bordeaux.

W nadchodzącym tygodniu Arsenal zmierza złożyć za Brazylijczyka ofertę w wysokości 35 mln funtów. Może on występować na skrzydłach i dysponuje nietuzinkowymi umiejętnościami technicznymi. „Żyrondyści” oczekują o 10 mln więcej za swoją gwiazdę.

Sanchez znalazł się na ławce rezerwowych w meczu półfinałowym Pucharu Ligi z Chelsea. Powodem były zawirowania transferowe. Piłkarz, który praktycznie zdecydował się odejść z klubu musi liczyć się z pomijaniem przez menedżera. Najgłośniej jest o ponownej współpracy z Pepem Guardiolą, z którym Chilijczyk miał okazję pracować w Barcelonie.

Faworytem Arsene’a Wengera jest Thomas Lemar, jednak latem pomocnika Monaco nie udało się pozyskać za 90 mln funtów. Tymczasem Sanchez może odejść jedynie za 50 mln, a w kolejnym okienku za darmo. Francuz jest w trochę słabszej formie, natomiast Malcom imponuje i jest do wzięcia za połowę ceny. Arsenal interesuje się również uzupełnieniem linii obrony, ale Liverpool wziął ich potencjalnego defensora Virgila van Dijka.

Łukasz Firchał