Arsenal podbił ofertę za Aubameyanga

Trwają negocjacje pomiędzy Arsenalem a Borussią Dortmund w sprawie transferu Pierre'a-Emericka Aubameyanga. "Kanonierzy" zaoferowali BVB 58 milionów euro, czyli o trzy więcej niż kilka dni temu. Odpowiedź znów była odmowna. Niemiecki klub oczekuje za swojego napastnika 70 milionów.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang /Eurosport

Arsenal nie przestaje w swoich staraniach o napastnika Borussii Dortmund Pierre'a-Emericka Aubameyanga. W zeszłym tygodniu do niemieckiego klubu trafiła pierwsza oferta, opiewająca na 55 milionów euro, ale odpowiedź była odmowna.

We wtorek do Dortmundu udała się delegacja "Kanonierów" w składzie - dyrektor generalny Ivan Gazidis oraz szef działu skautingu Sven Mislintat. Rozmowy zakończyły się złożeniem nowej oferty, o trzy miliony większą aniżeli kilka dni wcześniej. BVB znów odmówiło. Działacze niemieckiego klubu oczekują przynajmniej 70 milionów euro za Gabończyka.

Drugą kwestią jest to, że Borussia Dortmund chce jak najszybciej znaleźć następcę dla Aubameyanga. Ponoć głównym kandydatem jest Olivier Giroud, napastnik Arsenalu. Francuz wypadł z planów menedżera "Kanonierów" Arsene'a Wengera, po tym jak do zespołu latem dołączył Alexandre Lacazette. 31-latek musi jednak wyrazić chęć na przeprowadzkę do Dortmundu.

W poniedziałek Arsenal dokonał sensacyjnej wymiany z Manchesterem United. Do "Kanonierów" trafił Henrich Mchitarjan, a w przeciwnym kierunku powędrował Alexis Sanchez. Wcześniej na Emirates Stadium trafił 20-letni obrońca Konstantinos Mavropanos. Grek został wykupiony z PAS Giannina za dwa miliony euro.

DM