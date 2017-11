Arsenal pozyskał łowcę talentów Borussii Dortmund Svena Mislintata

Wielki cios dla Borussii Dortmund! Niemiecki klub stracił Svena Mislintata. Szef skautów odszedł do Arsenalu Londyn.

Zdjęcie Arsenal potwierdził, że pozyskał Svena Mislintata; źródło: arsenal.com /

Mislintat wielokrotnie udowadniał, że ma znakomite wyczucie do wyszukiwania młodych talentów. To właśnie on odkrył Roberta Lewandowskiego, Pierre'a-Emericka Aubameyanga, a w ostatnich latach Ousmane Dembele.

Miał więc ogromny udział w ostatnich sukcesach Borussii, która dzięki transferom młodych, a jednocześnie tanich zawodników, zbudowała zespół należący do europejskiej czołówki.

Mislintat nie mógł dogadać się z poprzednim trenerem Borussii - Thomasem Tuchelem i nawet po zwolnieniu szkoleniowca, niemieckie media rozpisywały się o tym, że szef skautingu BVB chce odejść. Początkowo pisało się o Bayernie Monachium, bo Michael Reschke zostawił Bawarczyków, aby zostać dyrektorem sportowym VfB Stuttgart.



"Przez dziesięć lat Sven Mislintat był jednym z moich najbliższych kolegów. Łączyła nas bardzo bliska relacja oparta na zaufaniu. Wykonał dla BVB niesamowitą robotę. Braliśmy to pod uwagę, gdy przed kilkoma tygodniami Sven poinformował mnie o tym, że chce skorzystać z niesamowitej oferty Arsenalu. Nie chcieliśmy mu w tym przeszkodzić" - powiedział dyrektor sportowy Borussii Dortmund Michael Zorc.

Mirosz