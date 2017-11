Arsene Wenger o kontuzji Santiego Cazorli: Najgorsza, jaką widziałem

- To najgorsza kontuzja, jaką widziałem - przyznał menedżer Arsenalu Arsene Wenger zapytany o stan zdrowia Santiego Cazorli. Hiszpański pomocnik walczy o powrót do sprawności po tym, jak gangrena strawiła osiem centymetrów jego ścięgna Achillesa.

Zdjęcie Santi Cazorla /AFP

Cazorla przeszedł aż osiem operacji. Doszło do groźnej infekcji, przez którą o mało nie stracił stopy. Lekarze musieli przeszczepić mu skórę z ręki. Jeszcze kilka miesięcy temu przygotowywali go na to, że już nie wróci do futbolu, a jeśli wszystko ułoży się dobrze, to będzie mógł normalnie chodzić.

Teraz przechodzi żmudną rehabilitację i ma nadzieję, że zdoła powrócić do gry.

"Zaczęło się od bólu w Achillesie, a potem było coraz gorzej" - relacjonował Wenger.

"Wiem, jak bardzo Santi kocha grać w piłkę, dlatego bardzo mi przykro z powodu jego kontuzji. To po prostu niewiarygodne" - dodał menedżer Arsenalu.

"Widziałem się z nim przed miesiącem i powiedziałem mu, żeby przygotował się najlepiej jak potrafi. Ma wokół siebie kompetentny zespół medyczny i stara się pracować" - dodał francuski trener.

Cazorla, który dołączył do Arsenalu w 2012 roku przechodząc z Malagi, powiedział niedawno w wywiadzie dla "Marki", że jego celem jest powrót do gry w styczniu.

MZ