Arsene Wenger: Sanchez przeszedł do Manchesteru dla pieniędzy

Trener Arsenalu Arsene Wenger nie ma wątpliwości, dlaczego Alexis Sanchez opuścił drużynę z Londynu. – Kierowały nim wyłącznie finanse. U nas nie dostałby tak wysokiej pensji – powiedział. W klubie z Old Trafford Chilijczyk ma zarabiać aż 450 tysięcy funtów tygodniowo.

Zdjęcie Alexis Sanchez /PA Sport

Transfer Sancheza do United został ogłoszony w poprzednim tygodniu. Dla Arsenalu strata Chilijczyka to cios, bowiem pomocnik był nie tylko najlepszym graczem londyńskiego klubu w ostatnim sezonie, ale także jednym z czołowych w Premier League.

Reklama

Arsene Wenger nie miał wątpliwości, dlaczego Sanchez odszedł z klubu. – On ma już 29 lat. Być może to dla niego ostatnia szansa na zarobienie ogromnych pieniędzy. A tutaj mógł upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Przeszedł do wielkiego klubu i znacznie zwiększyły się jego zarobki. Taki jest dzisiejszy futbol. My nie byliśmy mu w stanie tyle zapłacić – rozkłada ręce szkoleniowiec „Kanonierów”.

Chilijczyk będzie zarabiał w Manchesterze aż 450 tysięcy funtów tygodniowo i stanie się najlepiej opłacanym piłkarzem w Premier League.

To nie pierwszy taki przypadek, kiedy Arsenal wzmacnia ligowych rywali. W ostatnich latach oddał Robina van Persiego (także do United), a do City powędrował Samir Nasri.



Wyniki, terminarz i tabela Premier League