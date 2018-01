Artur Boruc pożegnał się z Pucharem Anglii

Wigan Athletic rozbił AFC Bournemouth 3-0 (1-0) w powtórzonym meczu 3. rundy Pucharu Anglii. Cały mecz w drużynie przegranych rozegrał Artur Boruc, dla którego mógł to być ostatni występ w bieżącym sezonie w zespole "The Cherries". W środowy wieczór do kolejnej fazy tych rozgrywek awansowali również piłkarze Swansea City.

W powtórzonym meczu swojej szansy awansu do 4. rundy Pucharu Anglii zmuszeni byli szukać piłkarze Bournemouth. Dla Artura Boruca oznaczało to szansę na dodatkowy występ w drużynie "The Cherries", gdyż w bieżącym sezonie polski bramkarz broni tylko w rozgrywkach pucharowych.

Rozgrywane na DW Stadium spotkanie rozpoczęło się identycznie, jak zakończony remisem 2-2 mecz, którego gospodarzem był przedstawiciel Premier League. Piłkarze Wigan Athletic już bowiem po siedmiu minutach cieszyli się z objęcia prowadzenia. Boruc zdołał co prawda intuicyjnie obronić nogą strzał oddany z bliskiej odległości przez Willa Grigga, lecz przy dobitce Sama Morsy'ego był bezradny. Grigg nie miał zresztą do Polaka w środę szczęścia, gdyż Boruc również w końcówce tej części obronił jego strzał w groźnej sytuacji.

W początkowych minutach drugiej połowy zapowiadało się na wyrównującego gola strzelonego przez gości, jednak dwie okazje na doprowadzenie do wyrównania zmarnował Benik Afobe. Skuteczniejsi okazali się za to piłkarze Wigan, którzy w 73. i w 76. minucie ostatecznie rozstrzygnęli o losach spotkania. Przy obu trafieniach asystował Max Power, a jego dośrodkowania z prawego skrzydła na gole zamienili Dan Burn i Callum Elder.

Wigan Athletic wygrało zatem ostatecznie aż 3-0 i w ten efektowny sposób awansowało do 4. rundy Pucharu Anglii. Niestety dla Artura Boruca może to oznaczać przedwczesny koniec sezonu, gdyż pewne miejsce w bramce Bournemouth w meczach Premier League ma Bośniak Asmir Begović.

Wigan Athletic - AFC Bournemouth 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Sam Morsy (7.), 2-0 Dan Burn (73.), 3-0 Callum Elder (76.).

W środowy wieczór walka o awans toczyła się również na Liberty Stadium. W składzie Swansea City zabrakło Łukasza Fabiańskiego, lecz "Łabędzie" pokonały bez Polaka Wolverhampton Wanderers 2-1.



Po spotkaniu najgorszej drużyny Premier League w starciu z liderem Championship przede wszystkim mówić się będzie o fantastycznym golu strzelonym przez Jordana Ayew, który w 11. minucie zakręcił czwórką obrońców gości i pewnym strzałem posłał piłkę poza zasięgiem golkipera "Wilków".

Chociaż w drugiej połowie w 66. minucie wyrównał efektownym strzałem Portugalczyk Sergio Jota, to trzy minuty później ponowne prowadzenie gospodarzom dał Wilfried Bony. Trafienie Iworyjczyka okazało się też rozstrzygające o wyniku meczu i to Swansea City zagrał w 4. rundzie FA Cup.

Swansea City - Wolverhampton Wanderers 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Jordan Ayew (11.), 1-1 Sergio Jota (66.), 2-1 Wilfried Jota (69.).



