Championship. Tim Cahill może wrócić do Anglii

Choć Tim Cahill ma już na karku 38 lat, wcale nie zamierza zwalniać tempa. Według „Sky Sports News” niezwykle doświadczony Australijczyk może wkrótce znów zagrać na angielskich boiskach. Byłym zawodnikiem m.in. Evertonu FC interesują się kluby z Championship.

Cahill to jedna z ikon klubu z Goodison Park. Dla „The Toffes” Australijczyk rozegrał w Premier League ponad 200 meczów, w których strzelił 56 goli. Znany był przede wszystkim ze świetnej gry głową oraz ze zdobywania efektownych bramek. Po opuszczeniu w 2012 roku Evertonu, Cahill wyruszył w piłkarską podróż. Grał w Stanach Zjednoczonych, Chinach, a ostatnio był zawodnikiem australijskiego Melbourne City. Obecnie pozostaje bez przynależności klubowej.

Wolnym zawodnikiem poważnie zainteresowały się drużyny z Championship. Najwięcej w ostatnich dniach pisano o ewentualnym powrocie Cahilla do Millwall, gdzie występował w latach 1997-2004. To właśnie z tego klubu za 1,5 miliona funtów kupił go Everton.

Wydawało się, że drużyna z Londynu będzie faworytem do pozyskania Cahilla, jednak w ostatniej chwili do gry wszedł Nottingham Forest.

Doświadczony zawodnik chciałby odpowiednio przygotować się do zbliżających się mistrzostw świata. Do tej pory w reprezentacji Australii rozegrał 104 mecze i zdobył w nich 50 bramek.



