Chelsea Londyn. Antonio Conte: Nie można winić tylko Moraty

Coś niedobrego dzieje się z drużyną z Stamford Bridge. Chelsea po raz trzeci z rzędu zremisowała mecz 0:0. Tym razem w sobotę w starciu Premier League przeciwko Leicester City. Takiej serii londyńczycy nie mieli nigdy w historii. – To nie jest wina tylko napastników – stwierdził ich menedżer Antonio Conte. „The Blues” bronią mistrzostwa Anglii.

Zdjęcie Antonio Conte /PA Sport

W sobotę Chelsea przedłużyła złą serię. Wcześniej wynikami bezbramkowymi skończyły się także ich mecze z Arsenalem w Pucharze Ligi Angielskiej oraz Norwich w Pucharze Anglii. Generalnie w ten weekend „The Blues” zanotowali czwarty remis z rzędu. Wcześniej bowiem było 2-2 w ich starciu z Arsenalem w lidze. Wielkie słowa krytyki spadają na napastników, a zwłaszcza na kupionego z Realu Alvaro Moratę.

Reklama

- Myślę, że problemem jest gra całej drużyny, nie tylko Hiszpana. Porównując to, co działo się w poprzednim sezonie, to na pewno teraz tracimy mniej goli i pokazujemy się niezwykle solidnie w defensywie. Ale w tym samym czasie nie prezentujemy w ataku tego, co wcześniej. Nie umiemy skończyć akcji gole – ubolewał włoski menedżer. – Taka jest po prostu prawda, ale nie można winić za to tylko Moraty. Obrońcy wiele razy mają szansę po dośrodkowaniach z rzutów rożnych, ale nie udaje nam się ich wykorzystać. Musimy postarać się poprawić ten element.

Morata w 30 spotkaniach w tym sezonie dla klubu i reprezentacji Hiszpanii strzelił 13 goli, ale tylko dwa w ostatnich 13 meczach.

Chelsea po tym remisie jest trzecia w tabeli. Ma tyle samo punktów (47), co drugi Manchester United. W Premier League z dorobkiem 62 punktów prowadzą piłkarze Manchesteru City.