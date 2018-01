Chelsea Londyn. Michy Batshuayi zostanie wypożyczony do Sevilli FC?

Michy Batshuayi może zostać wypożyczony z Chelsea Londyn do Sevilli FC - donoszą angielskie media. Belg ma problemy z regularną grą w "The Blues", co nie zadowala 24-letniego napastnika.

Batshuayi zaledwie trzykrotnie znalazł się w pierwszym składzie w Premier League i Lidze Mistrzów, choć często pojawiał się na boisku jako zmiennik. Na dłuższe występy może liczyć w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi Angielskiej, ale nie są to rozgrywki, które zaspokajałyby ambicje napastnika. Zwłaszcza, że ten w tym sezonie zdobył już dziewięć bramek we wszystkich rozgrywkach.

Trener Chelsea Antonio Conte większym zaufaniem obdarzył Alvaro Moratę. Ponadto, przy grze dwójką napastników, u jego boku zazwyczaj wystawia Edena Hazarda, nominalnego ofensywnego pomocnika.

Wypożyczenie do Sevilli miałoby pomóc Batshuayi'emu w uzyskaniu większej liczby występów, a w przyszłym sezonie Belg znów chciałby powalczyć o miejsce w składzie "The Blues".



O możliwości takiego scenariusza donosi telewizja "ESPN". Szanse na wypożyczenie wzrosną zwłaszcza, jeśli Sevilli nie uda się utrzymać w swoich szeregach Wissama Ben Yeddera, który w tym sezonie zdobył już 15 bramek, z czego sześć w fazie grupowej LM. Zmiennikiem Ben Yeddera jest Kolumbijczyk Luis Muriel.

Chelsea zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League, Sevilla jest piąta w La Liga.



