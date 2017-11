Chelsea Londyn. Willian zaprzecza plotkom o odejściu

Zawodnik Chelsea Willian zaprzeczył doniesieniom, że miałby opuścić londyńską ekipę i wrócić do Brazylii. 29-latek w barwach The Blues występuje od 2013 roku. Reprezentant Brazylii przyszedł na Stamford Bridge z Anży Machaczkała w 2013 po tym, jak w Dagestanie nie udało zrealizować się mocarstwowych planów.

Zdjęcie Willian podczas konferencji prasowej /AFP

Premier League - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

W obecnych rozgrywkach Premier League piłkarz ma problemy, aby załapać się do podstawowej jedenastki drużyny z Zachodniego Londynu. Łącznie zagrał w osiemnastu meczach we wszystkich rozgrywkach, w tym 7 w wyjściowej jedenastce. Spowodowało to falę spekulacji na temat jego przyszłości w stolicy Anglii. Pojawiły się plotki, że miałby wrócić do ojczyzny i podpisać kontrakt z Palmeiras. Sam zainteresowany odniósł się do tych plotek za pośrednictwem swojego konta na Twitterze.

- Przepraszam, ale nie negocjuję z Palmeiras, a żaden klub nie kontaktował się w tej sprawie z moim menedżerem. Nie mam teraz planów, aby wracać do Brazylii. Nie mam celu, aby wracać do Brazylii i nigdy ani ja, ani mój przedstawiciel z nikim nie rozmawialiśmy. To nic innego, jak zwykła spekulacja - oświadczył.

Willian nie zagrał pełnego meczu od 25 października. Drużyna Chelsea wygrała wówczas 2-1 z Evertonem w EFL Cup. Niebiescy zajmują teraz trzecią pozycję w rozgrywkach Premier League ze stratą 9 punktów do liderującego Manchesteru City. W najbliższym spotkaniu podopieczni Antonio Conte zmierzą się w środę w Baku z Karabachem. W lidze natomiast zagrają w sobotę w u siebie z Liverpoolem.

DD