David Moyes: Ciągle plotkują o moich piłkarzach, a nawet o ich psach

West Ham United zremisował w sobotę z Bournemouth 1-1. Remis „Młotom” uratował Javier Hernandez, który w 73. minucie strzelił wyrównującego gola. - Nie możemy sobie pozwolić na stratę takiego piłkarza jak Javier Hernandez - powiedział po meczu trener WHU David Moyes. Meksykaninem zainteresowani są właściciele Los Angeles FC.

Javier Hernandez, znany również jako "Chicharito", trafił do klubu z zachodniego Londynu przed tym sezonem. W osiemnastu spotkaniach Premier League zdobył tylko pięć goli.

Mimo że można było spodziewać się więcej po reprezentancie Meksyku, ten znalazł się w orbicie zainteresowań klubu MLS. Napastnika chcieliby mieć u siebie szefowie Los Angeles FC. W klubie z „Miasta Aniołów” już jest Carlos Vela, rodak i kolega "Chicharito".

- Jest wiele plotek o "Chicharito", Andym Carrolu, czy Diafrarze Sakho. Spekuluje się chyba o każdym moim piłkarzu, a nawet o ich psach - powiedział po spotkaniu z Bournemouth David Moyes, menedżer WHU.

- Jeśli jakiś zespół ma stracić piłkarzy, to musi być to West Ham. Tak przynajmniej wszyscy myślą. Przez nasze słabe liczby staliśmy się krótcy. W zasadzie nie narzekam tylko na pozycję napastnika. Mam czterech lub pięciu napastników, ale zaraz dopadną ich kontuzje i będzie problem. Potrzebuję "Chicharito". Z Bournemouth strzelił gola w swoim stylu. Potrzebował tego. Musimy tak grać częściej, a jego skuteczność będzie jeszcze lepsza - dodał były trener Evertonu i Manchesteru United.

