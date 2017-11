Doświadczeni trenerzy wspomogą Davida Moyesa w West Hamie

Nowy menedżer West Hamu United David Moyes jest bliski skompletowania kadry swoich współpracowników. W poniedziałek potwierdzono, że asystentami Szkota zostaną były znakomity angielski obrońca Stuart Pearce, a także Alan Irvine, który pracował już wcześniej z Moyesem w Preston North End i Evertonie.

Zdjęcie Stuart Pearce /AFP

55-letni Stuart Pearce to 78-krotny reprezentant Anglii, a także były trener reprezentacji kraju do lat 21 i drużyny Wielkiej Brytanii, która wystąpiła w 2012 roku na igrzyskach w Londynie. Pearce w czasie swojej kariery piłkarskiej występował w West Hamie w latach 1999-2001 i dla drużyny "Młotów" rozegrał wtedy 42 ligowe spotkania. "Obecna sytuacja jest trudna, ale uznałem, że to jednocześnie dla mnie korzystna propozycja. Jestem podekscytowany wyzwaniami, które są przed nami" - powiedział Pearce, cytowany przez oficjalną stronie West Hamu.

W tym londyńskim zespole nigdy nie występował Alan Irvine, ale dla tego 59-letniego szkoleniowca ważnym czynnikiem w dołączeniu do West Hamu była możliwość ponownej pracy z Moyesem. Obaj Szkoci współpracowali najpierw w latach 1998-2001 w Preston North End, a następnie w latach 2005-2007 w Evertonie. "Była to szósta oferta pracy, którą otrzymałem od czasu odejścia z Norwich City po zakończeniu minionego sezonu. Okazała się jednocześnie pierwszą wartą podjęcia" - stwierdził Irvine.

Angielskie media informują jednocześnie, że w ciągu najbliższych dni sztab szkoleniowy West Hamu wzmocni również Billy McKinlay, który obecnie pełni rolę tymczasowego menedżera Sunderlandu. W tym klubie jednak Szkot jeszcze w tym tygodniu powinien zostać zastąpiony przez nowego szkoleniowca, a najbliżej objęcia drużyny z Stadium of Light są jego rodak Ally McCoist i Hiszpan Aitor Karanka.