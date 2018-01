Everton FC - Manchester United 0-2. Paul Pogba wrócił do formy

Tak grającego Paula Pogbę kibice Manchesteru United chcieliby oglądać w każdym meczu. W 22. kolejce Premier League Francuz zaliczył dwie asysty, a jego zespół wygrał na wyjeździe z Evertonem 2-0 (0-0).

W lekki dołek wpadł ostatnio Manchester United. Podopieczni Jose Mourinho zremisowali trzy mecze z rzędu. Właściwie stracili szanse na tytuł i spadli w tabeli z drugiego na trzecie miejsce.

Na domiar złego, groźnie wyglądającego urazu doznał Romelu Lukaku, zawodnik do tej pory niezastąpiony. Przed meczem z Southampton, w którym zniesiono go na noszach, Belg zagrał we wszystkich spotkaniach w Premier League po 90 minut.

W noworoczny poniedziałek zastąpił go z przodu Anthony Martial. Spotkanie z United było wyjątkowe dla napastnika Evertonu Wayne Rooneya. Anglik najlepsze lata swojej kariery spędził na Old Trafford. Na boisku nie pokazał nic wielkiego. Został zmieniony w 62. minucie.

Pierwsza połowa meczu w Liverpoolu była do zapomnienia. Oba zespoły zagrały słabo, nie stwarzając groźnych okazji. Goście co prawda strzelali z dystansu, ale robili to nieporadnie. Żadna z drużyn nie potrafiła osiągnąć wyraźnej przewagi. Dopiero po zmianie stron gracze United wzięli się do roboty.

Sygnał do ataku dał Juan Mata, który trafił w słupek. W 57. minucie nie pomylił się już Martial. Francuzowi podał jego rodak Paul Pogba, a ten precyzyjnie przymierzył zza pola karnego. Gospodarzy dobił dobrze prezentujący się w ostatnich tygodniach Jesse Lingard. Dograł mu znów Pogba, który wyraźnie odżył, a dobrze grając Francuz wpływa na zdecydowanie lepszą grę United. Dla pomocnika była to już siódma asysta w dwunastym występie, a Manchester, przynajmniej na chwilę, wrócił na drugie miejsce w tabeli.



Everton FC - Manchester United 0-2 (0-1)

0-1 Martial (57.)

0-2 Lingard (81.)