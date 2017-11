Huddersfield - Manchester City 1-2. "The Citizens" wciąż niepokonani

Manchester City śrubuje serię meczów bez porażki w tym sezonie. Drużyna Pepa Guardioli pokonała Huddersfield 2-1 (0-1) w ostatnim meczu 13. kolejki Premier League.

Zdjęcie Manchester City pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w Premier League /PAP/EPA Premier League Premier League. Manchester City – Guardiola stworzył potwora?

Premier League - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Jak krew z nosa szedł podopiecznym Hiszpana niedzielny wyjazd do położonego o ponad 30 kilometrów od Etihad Stadium Huddersfield. Zawodnicy Davida Wagnera ustawili przed własną bramką podwójne zasieki i nie dali sobie zafundować bramkowego maratonu, jaki najczęściej rywalom z Premier League sprawiają "The Citizens".



Co więcej, to gracze Huddersfield potrafili ukąsić tego dnia pierwsi. Dokonał tego za nich Nicolas Otamendi, od którego w doliczonym czasie gry pierwszej połowy pechowo odbiła się piłka, co kompletnie zaskoczyło Edersona i nie pozwoliło brazylijskiemu bramkarzowi City na odpowiednią reakcję.

Ale już cała drużyna Pepa Guardioli zareagować musiała. Potrzebowała na to całej drugiej połowy. Wyrównać udało się jej całkiem szybko, gdyż dwie minuty po przerwie w polu karnym faulowany był Raheem Sterling, co zakończyło się jedenastką wykorzystaną spokojnie przez Sergio Aguero. Ale od urwania rywalowi punktu do wypunktowania dzieliły ekipę przyjezdną długie minuty bezowocnej gry i ciągłego bicia głową w mur. Niemniej w końcu trener z Santpedor mógł w końcu odetchnąć z ulgą. A razem z nim jego zawodnicy.

Za decydującego gola odpowiedzialny był ten sam pan, który wyrównującego wypracował. Sterling, siedem minut przed końcem, poszedł za akcją i co prawda trochę przypadkowo, ale dobił skutecznie strzał Leroya Sane wybroniony przez Jonasa Lossla i zapewnił drużynie kolejne trzy punkty.

Liderzy Premier League podtrzymują więc zawrotne tempo, nad drugim Manchesterem United utrzymali osiem punktów przewagi, nad trzecią Chelsea powiększyli do jedenastu. Pomimo niedzielnej porażki Huddersfield dalej cieszy się przyzwoitą lokatą w tabeli, po trzynastu kolejkach jedenastą.



MB



Huddersfield - Manchester City 1-2 (1-0)

1-0 Nicolas Otamendi (44. - sam.)

1-1 Sergio Aguero (47. - k.)

1-2 Raheem Sterling (84.)