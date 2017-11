Jose Mourinho o świątecznym kalendarzu Arsenalu

Po przerwie na mecze reprezentacji w piątek wracają do gry największe ligi w Europie. Zanim w sobotę na boisku pojawią się piłkarze Manchesteru United, to w typowy dla siebie sposób przemówił Jose Mourinho. Tym razem portugalski menedżer skrytykował łagodny terminarz gier londyńskiego Arsenalu zaplanowany na końcówkę grudnia.

Zdjęcie Jose Mourinho /AFP

22 grudnia Arsenal zagra z Liverpoolem w hicie okresu przedświątecznego.

Reklama

Po tym spotkaniu piłkarze Arsene'a Wengera będą mieli jednak aż sześć dni wolnego, gdyż dopiero 28 grudnia zmierzą się z Crystal Palace w londyńskich derbach. To nie podoba się Jose Mourinho, gdyż Manchester United swoje spotkania rozgrywać będzie odpowiednio 23 i 26 grudnia, a ich przeciwnikami będzie kolejno Leicester i Burnley.

"Na niektóre tematy można dyskutować i wymieniać się poglądami. Są też takie sprawy, co do których możemy się nie zgadzać. Jednak, gdy fakty są tak jasne, jak w tym przypadku, to druga strona nie może mieć żadnych argumentów. Przykładem tego jest właśnie terminarz meczów Arsenalu w okresie świąt Bożego Narodzenia" - powiedział portugalski menedżer "Czerwonych Diabłów" w wypowiedzi dla bulwarówki "Daily Mirror".

- Czy wyobrażacie sobie, że Arsenal swoje mecze rozgrywać będzie 22 i 28 grudnia? Czy wam takie rozwiązanie wydaje się możliwe? Życzę im wesołych Świąt, gdyż są jednym z niewielu zespołów, które będą mogły je obchodzić. Większość będzie bowiem zmuszona grać 23 i 26 grudnia" - dodał Mourinho.

Manchester United jest jednym z 14 zespołów, które swoje mecze będzie rozgrywać właśnie w tych dniach. Spośród zespołów czołówki Premier League tak niekorzystny terminarz mają również ekipy Chelsea i Tottenhamu.