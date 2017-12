Jose Mourinho: Van Dijk lepszy od Maldiniego lub Ferdinanda?

Menedżer Manchestru United Jose Mourinho przypomniał Juergenowi Kloppowi jego słowa sprzed roku, gdy krytykował transfer Paula Pogby, a zwłaszcza pieniądze, jakie ”Czerwone Diabły” zapłaciły Juventusowi za pomocnika. Portugalczyk poddał w wątpliwość kwotę wydaną przez Liverpool na obrońcę Virgila van Dijka. Holender kosztował aż 75 milionów funtów.

Liverpool bardzo chciał sprowadzić Van Dijka. Klub próbował pozyskać Holendra latem, ale Southampton nie chciało go sprzedać za żadne pieniądze. W końcu włodarze ”The Reds” przekonali ”Świętych”, że 75 milionów funtów to odpowiednia kwota za 26-letniego defensora i przed końcem grudnia obie strony doszły do porozumienia.



Mourinho nie jest przekonany, czy Holender rzeczywiście prezentuje klasę godną tak ogromnych pieniędzy.

- Myślę, że na ten temat przede wszystkim powinien wypowiedzieć się Juergen, a gdybym był dziennikarzem, to zapytałbym go o komentarze sprzed roku – powiedział ”The Special One” przypominając, że Niemiec krytykował transfer Paula Pogby za 105 milionów euro.

- Prawda jest taka, że jeśli bardzo chcieli tego piłkarza i uważali, że pasuje do zespołu, to musieli zapłacić żądane pieniądze albo zawodnik zostałby w klubie. Takie są obecnie prawa rynku – zwraca uwagę Mourinho.

- Virgil van Dijk został najdroższym obrońcą w historii, ale czy był lepszy od Paolo Maldiniego, Giusepper Bergomiego lub Rio Ferdinanda? Tego nie można powiedzieć. Taki jest rynek i płacisz lub nie płacisz – podkreślił.

W obecnym sezonie Van Dijk rozegrał 12 spotkań w barwach Southampton.

