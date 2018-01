Koniec sezonu dla Scotta Danna i Jasona Puncheona

Stało się to, co przewidywali lekarze Crystal Palace. Po faulach na Kevinie De Bruyne sezon zakończyli Scott Dann i Jason Puncheon. Jak podał klub obaj doznali poważnych kontuzji więzadeł krzyżowych w kolanie. „Orły” zakończyli w Sylwestra wspaniałą serię 18 zwycięstw z rzędu Manchesteru City.

Zdjęcie Scott Dann i Jason Puncheon /Getty Images

Napisać, że to duża strata to nie napisać nic. Kapitan i wice kapitan Crystal Palace opuszczali boisko na noszach po faulach na pomocniku Manchesteru City Kevinie De Bruyne. Scott Dann i Jason Puncheon nie wystąpią już w tym sezonie Premier League. Brutalne wejścia w nogi belgijskiego pomocnika skłoniły trenera „The Citizens” Pepa Guardiolę do wygłoszenia głośnego apelu do arbitrów, by bardziej chronili zawodników podczas spotkań.

Co ciekawe, De Bruyne szybko wrócił do siebie i ponownie odegrał kluczową rolę w wygranym wtorkowym meczu z Watfordem 3-1. „Orły” także zwyciężyły 2-1 z Southamptonem. - To bardzo złe informacje. Obaj piłkarze doznali kontuzji więzadeł krzyżowych w kolanie. Dann ma uszkodzoną łąkotkę, a Jason pęknięcie - powiedział na konferencji prasowej Roy Hodgson.

- Obaj będą konsultowali się ze specjalistami tak szybko jak ustąpi obrzęk. Niestety nie obejrzymy ich już w tym sezonie. Bardzo możliwe, że będzie im trudno przygotować się na start nowych rozgrywek, bo to bardzo poważne urazy - dodał doświadczony szkoleniowiec Crystal Palace.

Dann to podstawowy obrońca klubu, który wystąpił w 17 spotkaniach w tym sezonie. Być może spowoduje to zimowe transfery, bo Martin Kelly i Mamadou Sakho także zmagają się z kontuzjami. Puncheon to rezerwowy od kiedy Hodgson na ławce trenerskiej zastąpił Franka de Boera. Pomocnik odgrywa jednak istotną rolę w szatni.

fira

