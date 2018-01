Kontuzja Andy'ego Carrolla storpeduje transfer do Chelsea?

To mógł być jeden z najbardziej zaskakujących transferów styczniowego okna transferowego. Wiele jednak wskazuje na to, że Andy Carroll nie zamieni West Ham United na Chelsea. Powodem jest kolejna w karierze kontuzja Anglika, tym razem kostki.

Zdjęcie Andy Carroll /PA Sport

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu wydawało się, że rosły napastnik za około 20 milionów funtów przejdzie do aktualnego mistrza Anglii, gdzie miał wspomóc w ataku Hiszpana Alvaro Moratę i jednocześnie zapewnić trenerowi Antonio Conte dodatkową opcję taktyczną. Zdaniem "Daily Mail" szefom West Hamu odpowiadała sprzedaż piłkarza i byli gotowi to uczynić nawet bez zgody szkoleniowca "Młotów" Davida Moyesa.

Reklama

Angielskie media poinformowały jednak, że temat transferu upadł. Spowodowane jest to przedłużającą się rehabilitacją piłkarza związaną z kontuzją kostki. Bardzo podatny na urazy Carroll doznał jej dwa tygodnie temu, a według najnowszych informacji spędzi poza boiskiem jeszcze co najmniej miesiąc. Nie można nawet wykluczyć, że 29-latek zmuszony będzie poddać się operacji, która wyłączyłaby go z gry do końca sezonu.

Dziennik "The Independent" poinformował jednocześnie, że szefowie Chelsea wciąż chcą jednak pozyskać wysokiego i mocnego fizycznie napastnika. Ich zdaniem "The Blues" raz jeszcze spróbują sprowadzić Fernando Llorente, o którego walkę przegrali latem minionego roku z Tottenhamem.

Wojciech Malinowski

Wyniki, terminarz i tabela Premier League



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łowienie samochodu i narciarskie wypadki. Nowy odcinek Wattsów. Wideo Eurosport