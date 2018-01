Liverpool - Manchester City 4-3. Klopp: Będziecie wspominać ten mecz za 20 lat

Trener Liverpoolu Juergen Klopp nie ma wątpliwości, że konfrontacja jego zespołu z niepokonanym do niedzieli Manchesterem City wejdzie do klasyki Premier League. „The Reds” ograli „The Citizens” 4-3 w znakomitym widowisku na Anfield Road.

A więc to Liverpool zdołał sprowadzić Manchester City na ziemię. Drużyna kierowana przez Pepa Guardiolę nie powtórzy wyczynu Arsenalu z sezonu 2003/2004, kiedy „Kanonierzy” wywalczyli mistrzostwo Anglii bez żadnej porażki na koncie. Wcześniej przez 22 spotkania bieżących rozgrywek nikt nie potrafił odebrać City trzech punktów. Co więcej lider zaledwie dwukrotnie remisował.

Dopiero trener Juergen Klopp, dla którego to piąta wygrana nad Guardiolą w karierze, co nikomu się wcześniej nie udało, znalazł sposób na „The Citizens”.

- Możecie patrzeć na to oczami trenera albo kibica i ja wolę to drugie. Wow! Co za mecz, dwie drużyny na pełnym gazie - powiedział oszołomiony widowiskiem niemiecki szkoleniowiec w rozmowie z BBC.

Liverpool prowadził już 4-1 z City po bramkach Aleksa Oxlade’a-Chamberlaina, Roberta Firmina, Sadio Manego i Mohameda Salaha, ale dystans w końcówce zmniejszyły trafienia Bernarda Silvy oraz Ilkaya Guendogana.

- To był historyczny mecz i będziecie go wspominać za 20 lat, bo wygląda na to, że City kolejnego spotkania już nie przegra - mówił Klopp.

Tym razem jego drużyna dowiozła zwycięstwo do końca, choć w podobnych okolicznościach w poprzednich meczach potrafiła zdumiewająco trwonić, wydawałoby się, pewne wygrane. Tak było w wyjazdowym meczu z Sevillą w Lidze Mistrzów (od 3-0 do 3-3) oraz przeciwko Arsenalowi (od 2-0 do 3-3).

- Ludzie na całym świecie oglądali ten mecz i dlatego oba zespoły rzuciły swoje serca na murawę i zagrały właśnie w ten sposób. Stworzyliśmy im problemy jak cholera i nie wiem, na jakim poziomie graliśmy. Nie bałem się w końcówce, choć nie było też tak, że nie myślałem, że stracimy kolejnego gola. Jeśli połączysz jakość z nastawieniem, to wychodzą spotkania jak to. Bardzo mi się podobało - stwierdził niemiecki menedżer "The Reds"

