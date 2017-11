Luke Shaw ma odejść z Manchesteru United

Luke Shaw miał zrobić na Old Trafford furorę, ale nie został ulubieńcem Jose Mourinha i już w styczniu może opuścić Manchester United. Angielski klub chce jednak za niego aż 20 milionów funtów.

Zdjęcie Luke Shaw /AFP

Shaw przyszedł do Manchesteru z kuźni talentów Southampton w 2014 roku. Miał być sporym wzmocnieniem na lewej stronie obrony. W drugim sezonie swojej gry doznał poważnego urazu po którym wrócił do piłki dopiero po ośmiu miesiącach. Niestety nie do pierwszego składu. 22-latkowi nie było po drodze z trenerem. Jose Mourinho otwarcie mówił, że nie będzie dawał mu szans na występy w pierwszym składzie.

Piątkowy "The Times" poinformował, że klub jest gotowy sprzedać zawodnika w zimowym okienku transferowym. Problem tylko w tym, że Manchester chce za niego aż 20 mln funtów.

Wstępne zainteresowanie obrońcą wykazało Fenerbahce, ale Turcy chcą tylko wypożyczyć Shawa i zapłacić mu połowę jego pensji. Nie wiadomo, czy klub i przede wszystkim sam zawodnik przystaną na takie warunki. Anglik zarabia tygodniowo aż 130 tysięcy funtów. Manchester chce się go więc jak najszybciej pozbyć, tym bardziej, że perspektywy na grę ma niewielkie.

W najbliższy weekend "Czerwone Diabły" podejmą w Premier League Newcastle. Bez Shawa w składzie.

