Manchester City - Bristol City 2-1 w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej

W pierwszym meczu półfinału Pucharu Ligi Angielskiej Manchester City rzutem na taśmę wygrał z Bristol City 2-1. Gola na wagę zwycięstwa strzelił dla gospodarzy w doliczonym czasie gry Sergio Aguero. Podopieczni Pepa Guardioli po pierwszej połowie nieoczekiwanie przegrywali 0-1.

Zdjęcie Kevind De Bruyne (P) cieszy się z gola w meczu z Bristol City /Nigel Roddis /PAP/EPA

Puchar Ligi Angielskiej: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

Bristol City na co dzień występuje w rozgrywkach Championship. W lidze zajmują czwarte miejsce i walka ze zmierzającymi po mistrzostwo Anglii "Obywatelami" była dla nich nie lada wyzwaniem.

Podopieczni Pepa Guardioli od pierwszych minut pokazali, że bramkarz gości nie będzie się nudził. W 25. minucie świetny strzał oddał Kevin de Bruyne, ale golkiper Bristolu popisał się dobrą interwencją i wybił futbolówkę.

Chociaż Manchester City był bardzo aktywny w ofensywie, nie mógł strzelić gola przyjezdnym. Goście dobrze się bronili, a w bramce czujny był Frank Fielding. Bristol City poza tym też miało swoje okazje, a tuż przed zejściem do szatni wywalczyło sobie rzut karny. John Stones faulował w "szesnastce" Bobby'ego Reida, a ten pewnie wykorzystał podyktowaną przez sędziego "jedenastkę".

Sekundy później "The Citizens" mogli już doprowadzić do remisu. Sterling otrzymał znakomite podanie, uderzał na bramkę, a piłka lecia tuż pod poprzeczkę. W ostatniej chwili futbolówkę głową wybił jednak obrońca Aden Flint i ta przeszła tylko nad poprzeczką.



Podopieczni Pepa Guardiola do remisu doprowadzili na początku drugiej połowy. Po akcji, która rozpoczęła się od podania Claudio Bravo, piłka trafiła do Kevina de Bruyne. Ten ruszył w pole karne i odegrał ją do Raheema Sterlinga, który następnie wystawił mu futbolówkę w pole karne, a Belg pewnym strzałem posłał ją do bramki.



Manchester City doprowadził do remisu, ale gola na wagę zwycięstwa strzelił dopiero w doliczonym czasie gry. Po kapitalnym dośrodkowaniu w pole karne, Sergio Aguero posłał piłkę do siatki i gospodarze mogli cieszyć się z wygranej.



Rewanżowe spotkanie obu ekip zaplanowano na 23 stycznia.

AK



Manchester City - Bristol City 2-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Reid (43. - karny), 1-1 De Bruyne (55.), 2-1 Aguero (90+2.)