Manchester City. Kevin De Bruyne bliski przedłużenia umowy

Angielskie media informują, że belgijski pomocnik Manchesteru City Kevin De Bruyne w najbliższym czasie podpisze nowy kontrakt z klubem z Etihad Stadium.

Chociaż obecna umowa Belga wygasa dopiero w czerwcu 2021 roku, to jego rewelacyjna forma prezentowana w bieżącym sezonie skłoniła szefów "The Citizens" do zaoferowania mu nowego, dłuższego kontraktu, który zapewni mu również wyraźną podwyżkę.

W ostatnich dniach Manchester City poinformował o nowych umowach Brazylijczyka Fernandinho i Argentyńczyka Nicolasa Otamendiego. Zdaniem dzienikarzy "Daily Mail" De Bruyne będzie kolejnym piłkarzem, który na dłużej zwiąże się z ekipą z Manchesteru. Kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2024 roku, a Belg ma zarabiać tygodniowo 260 tysięcy funtów.

W bieżącym sezonie Premier League De Bruyne wystąpił we wszystkich 24 meczach swojej drużyny. Zdobył w nich sześć bramek i dodał do nich dziesięć asyst. W dużej mierze to dzięki jego znakomitej grze Manchester City prowadzi w tabeli z przewagą 12 punktów nad Manchesterem United.

26-letni pomocnik jest piłkarzem "The Citizens" od sierpnia 2015 roku, gdy za 55 milionów funtów sprowadzono go z niemieckiego VfL Wolfsburg.

