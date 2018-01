Manchester City. Kevin De Bruyne przedłużył kontrakt

Jeden z najważniejszych piłkarzy Manchesteru City Kevin De Bruyne przedłużył kontrakt z zespołem. Nowa umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2023 roku. – Od samego początku czuję się tutaj jak w domu – powiedział 26-latek.

Zdjęcie Kevin De Bruyne, gwiazda Manchesteru City /PA Sport

Przygoda Kevina De Bruyne z Manchesterem City potrwa dłużej. W poniedziałek klub poinformował, że Belg podpisał nowy kontrakt. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2023 roku, czyli o dwa lata dłużej aniżeli poprzednia. "The Citizens" poinformowali o tym fakcie poprzez media społecznościowe.

- Bardzo cieszę się z faktu podpisania nowej umowy. Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcę się stąd ruszać, bo od samego początku czuję się tutaj jak w domu. My nie tylko wygrywamy, my prezentujemy świetny futbol. To przyjemność być częścią tego projektu – powiedział De Bruyne.

Równie zadowolony był dyrektor sportowy Manchesteru City Txiki Begiristain. – Nowa umowa Kevina to świetna wiadomość dla klubu. On pokazał w tym sezonie, jak ważną jest postacią. Przyłożył się do każdego naszego zwycięstwa – stwierdził Hiszpan.

Kevin De Bruyne dołączył do Manchesteru City w 2015 roku. The Citizens zapłacili za transfer 74 miliony euro. Belg w tym sezonie spisuje się znakomicie. W 32 meczach rozegranych we wszystkich rozgrywkach strzelił osiem goli i miał 13 asyst.

Po 24 kolejkach Manchester City jest liderem Premier League z dorobkiem 65 punktów. Drugi Manchester United ma 12 „oczek” mniej.

DM