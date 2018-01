Manchester United - Derby County 2-0 w Pucharze Anglii

Po raz kolejny Manchester United nie zachwycił, ale tym razem sięgnął po zwycięstwo. W 3. rundzie Pucharu Anglii pokonał na Old Trafford Derby 2-0 (0-0), strzelając oba gole w końcówce meczu. Awans dali faworytom Jesse Lingard i Romelu Lukaku.

Zdjęcie Piłkarze Manchesteru United - Jesse Lingard (z prawej) i Marcus Rashford /PAP/EPA

Puchar Anglii

Zeszło powietrze z Manchesteru United w ostatnich tygodniach starego roku. Piłkarze z Old Trafford rozegrali kilka słabszych meczów, uciekł mi właściwie tytuł mistrza Anglii, a zdaniem prasy trenerowi Jose Mourinho przestało już tak zależeć, jak na początku sezon. Media zarzuciły Portugalczykowi, że więcej czasu spędza w domu w Londynie niż w Manchesterze.



Piątkowy mecz 3. rundy Pucharu Anglii wpisał się w formę zespołu. Kibice liczyli na łatwy triumf z grającym na zapleczu Premier League Derby, ale się przeliczyli. Niby do przerwy gospodarze mieli przewagę, stwarzali sytuacje, ale byli nieskuteczni. Z rzutu wolnego groźne strzały oddawali Juan Mata i Paul Pogba, a Marcus Rashford z pięciu metrów, zamiast w bramkę, uderzył w słupek.



W drugiej części przewaga faworytów nadal była duża. Cały czas jednak bili głową w mur. Mourinho wprowadził na murawę Romelu Lukaku, aby zwiększyć siłę ofensywną zespołu. I to właśnie Belg uczestniczył w kluczowej akcji zespołu, a potem sam zdobył bramkę. W 84. minucie podał do Jessiego Lingarda, a ten huknął z dystansu nie do obrony. 25-latek nie pierwszy raz w tym sezonie uratował drużynę.



Goście momentalnie ruszyli do ataku i równie szybko zostali skarceni. W doliczonym czasie wyprowadzili zabójczą kontrę, którą na gola zamienił Lukaku. United wygrał 2-0, choć nie zachwycił.

Kaszaj

Manchester United - Derby County 2-0 (0-0)

1-0 Jesse Lingard (84.)

2-0 Romelu Lukaku (90.)



