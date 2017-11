Manchester United. Eric Cantona wolałby, aby menedżerem był Josep Guardiola

Żywa legenda Manchesteru United i jeden z najlepszych piłkarzy lat 90. Eric Cantona powiedział, że wolałby, aby menedżerem "Czerwonych Diabłów" nie był Jose Mourinho tylko Josep Guardiola.

Zdjęcie Pep Guardiola /PAP/EPA

Cantona spodziewa się, że Mourinho wkrótce zdobędzie kolejne trofea z Manchesterem United, ale jednocześnie nie ukrywa, że "The Special One" nie pasuje do "Czerwonych Diabłów". Jego zdaniem zespół z Old Trafford zawsze preferował ofensywną grę i dlatego lepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie Josepa Guardioli, który obecnie pracuje w Manchesterze City.

- Nie potrafię zrozumieć, dlaczego w Manchesterze United postawili na menedżera, który preferuje defensywny styl gry. On (Mourinho - red.) jest bardzo inteligentny, ale jego zespoły zawsze grają defensywnie i teraz nie jest inaczej. To nie jest styl, z którym identyfikuje się Manchester United - stwierdził.

- Mourinho to świetny menedżer, uwielbiam go, o czym mówiłem zanim dołączył do Manchesteru. Jest sprytny, potrafi przechytrzyć innych i zdejmuje presję z zespołu, biorąc ją na siebie. Ma niezbędną w tym zawodzie charyzmę. Wygrał już dużo i wygra jeszcze więcej. Jednak sposób, w jaki grałem ja, Sir Alex Ferguson lub Sir Matt Busby był inny, zdecydowanie bardziej kreatywny - uważa.

- Dlatego wolałbym na tym stanowisku Guardiolę. Zawsze chętnie oglądałem Barcelonę. Nie oglądam Manchesteru City, bo to jednak Manchester City, ale bardzo chciałbym zagrać w zespole prowadzonym przez Guardiolę - dodał.

Po 12. kolejkach Premier League "Czerwone Diabły" zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów. Aktualnie tracą do prowadzących "The Citizens" osiem "oczek".

PO

