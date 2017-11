Manchester United przedłużył umowę z Anderem Herrerą

Angielskie media poinformowały w poniedziałek, że Manchester United skorzystał z klauzuli zapisanej w kontrakcie Andera Herrery i przedłużył obowiązującą Hiszpana umowę o kolejny rok. Obowiązywać ona będzie teraz do czerwca 2019 roku.

Zdjęcie Ander Herrera /AFP

Jeszcze w ubiegłym sezonie Hiszpan był absolutnie podstawowym piłkarzem "Czerwonych Diabłów, w tym jednak znacznie rzadziej znajduje uznanie w oczach Jose Mourinho. Herrera wystąpił co prawda w dziesięciu z dwunastu ligowych meczach United, ale tylko pięć z nich rozpoczął w wyjściowym składzie. Było to o tyle zaskakujące, że z kontuzjami walczyli jego kontrkandydaci do miejsca w podstawowej "11" w środku pola, przede wszystkim Paul Pogba, ale również Michael Carrick i Marouane Fellaini.

To spowodowało, że w ostatnich dniach 28-latka zaczęto wiązać z powrotem do Hiszpanii i ewentualnym transferem do Atletico Madryt, które od stycznia ponownie będzie mogło zgłaszać do gry kupowanych piłkarzy.

Dodatkowo, gdyby klub z Old Trafford nie skorzystał z klauzuli zapisanej w kontrakcie Hiszpana, to latem przyszłego roku mógłby on odejść z zespołu "Czerwonych Diabłów" na zasadzie wolnego transferu. Angielskie media twierdzą jednak, że wciąż czuje się on częścią projektu Jose Mourinho, a w najbliższych miesiącach zaproponowany mu zostanie nowy, długoletni kontrakt.



Podobną sytuację kontraktową do Herrery mają również Juan Mata, Ashley Young, Daley Blind i Luke Shaw, gdyż również w ich umowach działacze United zapisali sobie możliwość przedłużenia ich o kolejny rok. Oczekuje się, że przynajmniej w przypadku trzech pierwszych wymienionych piłkarzy, takie decyzje powinny zostać podjęte w najbliższym czasie.

