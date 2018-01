Mateusz Klich trafi do FC Utrecht. Kolejny powrót Polaka do Holandii

Mateusz Klich po raz trzeci w karierze zagra w holenderskim klubie. Zawodnik, który nie ma dobrego sezonu w Leeds United, przez pół roku dostanie szansę odbudowania się w Utrechcie. Będzie to jego powrót do ligi, którą zna bardzo dobrze i wyrobił sobie w niej świetną markę.

Zdjęcie Mateusz Klich /SID

Pomocnik, który jeszcze w poprzednim sezonie zgłaszał akces do reprezentacji, trafi na półroczne wypożyczenie do FC Utrecht. Do finalizacji transferu zostały tylko testy medyczne. Taką informację przekazał dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Piotr Wołosik.

Reklama

Klich po rewelacyjnym roku w barwach FC Twente (29 meczów, 6 goli) przeniósł się do Championship, co miało być kolejnym krokiem naprzód w jego karierze. Pochodzący z Tarnowa zawodnik niestety jednak nie może zaliczyć rundy do najbardziej udanej. Tylko pięciokrotnie wystąpił w meczu ligowym, w tym raz od pierwszej minuty. Regularnie w podstawowym składzie pojawiał się natomiast w rozgrywkach pucharowych. Łącznie uzbierało się 10 meczów bez bramek i asyst. „Clichy” przychodząc do Anglii wyobrażał sobie jednak nieco inaczej swoją przygodę z wyspiarską piłką.

Wobec rzadkich występów zdecydowano się na wypożyczenie piłkarza, a gdzie można by skierować go indziej, niż do Holandii? Klich w Eredivisie zagrał łącznie 2,5 roku w PEC Zwolle i FC Twente. W każdej rundzie był ważnym piłkarzem swoich drużyn, a podczas swojego pierwszego pobytu w Kraju Tulipanów sięgnął nawet po krajowy puchar. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej pojawił się w 72 spotkaniach, strzelając 12 goli, asystując 15-krotnie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Twente Enschede - Feyenoord 0-2. Grał Mateusz Klich. Wideo © 2017 Associated Press