Mourinho: Ibrahimović jest jak lew i chce wrócić w 2017 roku

Szwed Zlatan Ibrahimović, który w kwietniu doznał urazu kolana, ma wrócić na murawę jeszcze w tym roku, czyli wcześniej niż pierwotnie zakładano. "Skrócił termin rehabilitacji i chce wystąpić jeszcze w 2017 roku" - powiedział trener Manchesteru United Jose Mourinho.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović (z lewej) i trener Jose Mourinho /AFP

Na razie nie podano terminu powrotu do zespołu, ale Szwed trenuje indywidualnie od kilku tygodni. 10 grudnia w Manchesterze odbędą się derby "Czerwone Diabły" kontra City.

Reklama

"On jest lwem, wojownikiem. Jest cały czas głodny gry i to motywuje go do powrotu. Skrócił się czas regeneracja i wierzę, że ponownie zagra w tym roku" - dodał Mourinho, który włączył Szweda do kadry "ManU" na grudniowe spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Kilka tygodni temu portugalski szkoleniowiec był mniejszym optymistą i uważał, że Szwed może ponownie być z drużyną w styczniu 2018 r. Także lekarze, w tym chirurg Freddie Fu, który operował w maju w Stanach Zjednoczonych kolano piłkarza przestrzegali przed przyspieszaniem powrotu, gdyż może to pociągnąć za sobą konsekwencje nie do przewidzenia.

Ibrahimović, który 3 października obchodził 36. urodziny, w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem United. W 46 występach zdobył 28 goli. Urazu więzadeł przednich kolana doznał w kwietniowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europejskiej z Anderlechtem.