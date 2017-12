Mourinho: Straciliśmy Lukaku na minimum dwa mecze

Niezwykle groźnie wyglądało zderzenie Romelu Lukaku z Wesleyem Hoedtem na początku meczu Premier League, w którym Manchester United podejmował Southampton (0-0). Po zderzeniu głowami mocno ucierpiał Belg, który długo nie podnosił się z murawy.

Zdjęcie Romelu Lukaku /Getty Images

Do nieprzyjemnego zdarzenia doszło już w 8. minucie. W walce o górną piłkę Lukaku i Hoedt zderzyli się głowami. Napastnik United nie podnosił się z murawy. Potrzebna była natychmiastowa interwencja lekarzy. Mecz został wznowiony po kilku minutach, a Lukaku, z założoną maską tlenową, opuścił boisko na noszach. Nie został on jednak przewieziony do szpitala - opatrzono go na Old Trafford.

- Zazwyczaj bardzo, bardzo złe wiadomości docierają do nas natychmiast. W tym przypadku nie miało to miejsca, więc wierzę, że uraz Romelu nie jest poważny. Na pewno mamy problem. Straciliśmy Lukaku niemal na cały mecz z Southamptonem i wydaje mi się, że również na dwa najbliższe spotkania - powiedział po bezbramkowym remisie ze "Świętymi" Jose Mourinho.

Menedżer Manchesteru United potwierdził również informację, że z powodu kontuzji przez miesiąc nie będzie mógł grać Zlatan Ibrahimović. Mourinho ma więc duży ból głowy, jeśli chodzi o obsadę linii ataku swojej drużyny.