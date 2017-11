Pep Guardiola: Sergio Aguero i Gabriel Jesus nie mogą grać razem

Menedżer Manchesteru City Pep Guardiola przyznał, że jego najtrudniejszą przedmeczową decyzją jest ta, dotycząca pozycji środkowego napastnika. - Po kontuzji Benjamina Mendy'ego, Sergio Aguero i Gabriel Jesus nie mogą grać razem. Muszę za każdym razem wybierać jednego z nich - przyznał Hiszpan.

Zdjęcie Sergio Aguero /AFP

Premier League: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Obaj napastnicy w obecnym sezonie znajdują się w znakomitej formie, gdyż na swoim koncie mają po 10 strzelonych goli w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Bardzo rzadko grają jednak razem. W ostatnich 12 meczach Manchesteru City tylko dwukrotnie zagrali wspólnie w wyjściowym składzie. W jednym z tych spotkań przez 120 minut "The Citizens" nie potrafili strzelić gola pierwszoligowemu Wolverhampton w rozgrywkach Carabao Cup. Był to jedyny mecz w bieżącym sezonie, w którym bramkarz rywali zachował czyste konto.

Reklama

Powody takiej sytuacji wytłumaczył w poniedziałek Pep Guardiola. Menedżer lidera Premier League ujawnił, że spowodowane jest to kontuzją lewego obrońcy Bernarda Mendy'ego. Znakomicie podłączający się do akcji zaczepnych Francuz pod koniec września doznał poważnego urazu kolana i najprawdopodobniej do gry powróci dopiero w kwietniu przyszłego roku.

Jego brak spowodował konieczność dokonania zmian w systemie gry ofensywnej Manchesteru City.

- Obaj zasługują na grę i sadzanie jednego z nich na ławce rezerwowych jest moją najtrudniejszą decyzją. Kiedy mam Mendy'ego, to on zapewnia mi szerokość gry, a skrzydłowy może wtedy ścinać do środka. Tak grać nie potrafi za to Fabian Delph, co powoduje, że przy linii bocznej ustawiam Leroya Sane i w konsekwencji muszę wybierać między Jesusem i Aguero. Jest to nawet w sytuacji, gdy obaj są w pełni zdrowi, jak w sobotnim meczu przeciwko Leicester City - wytłumaczył Guardiola.

Dzięki bramkom zdobytym przez wspomnianego Jesusa, a także Kevina De Bruyne'a "The Citizens" wygrali w weekendowym spotkaniu 2-0 i w tabeli Premier League prowadzą z przewagę ośmiu punktów nad Manchesterem United. Znakomicie spisują się również w Lidze Mistrzów, gdzie po czterech meczach mają komplet 12 punktów. Kolejne spotkanie w tych rozgrywkach rozegrają w najbliższy wtorek, gdy na Etihad Stadium podejmą holenderski Feyenoord Rotterdam.

WM