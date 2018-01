Pierre-Emerick Aubameyang w Arsenalu, a Olivier Giroud w Borussii Dortmund?

Jak informuje dziennik ”Guardian” Arsenal jest poważnie zainteresowany kupnem Pierre’a-Emericka Aubameyanga w zimowym oknie transferowym. ”Kanonierzy” poszukują następcy Alexisa Sancheza, który lada moment przeniesie się do Manchesteru United. Ponoć menedżer Arsenalu Arsene Wenger jest gotowy zapłacić za Gabończyka 60 milionów euro. W transakcję może zostać włączony Olivier Giroud.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang /SID

O tym, że Sanchez opuści Arsenal mówiło się od kilku miesięcy. Jednak nikt nie miał pewności, kiedy Chilijczyk zmierzy pracodawcę. Wydawało się, że piłkarz zostanie na Emirates do końca sezonu, ale do gry wkroczył Manchester United i wszystkie strony szybko doszły do porozumienia. W tej sytuacji Wenger czym prędzej zaczął się rozglądać za nowym napastnikiem.

Według dziennika ”Guardian” Francuz najchętniej sprowadziłby Aubameyanga. 60 milionów euro, jakie za zawodnika chce otrzymać Borussia Dortmund, nie jest zbyt wygórowaną kwotą. Powód? Piłkarz bardzo podpadł dyrektorowi sportowemu BVB Michaelowi Zorcowi oraz sztabowi szkoleniowemu. Gabończyk nie wypełnia klubowych poleceń i opuszcza treningi.

- Klub nie będzie tolerował takich sytuacji. To nie może dalej tak wyglądać. Nie wiem, co siedzi w jego głowie. Nie poznaję go. Zespół ma problemy, a on szkodzi jeszcze bardziej – grzmiał Zorc.

28-latek nie pojawił się w składzie Borussii na ostatni mecz ligowy z VfL Wolfsburg (0-0). Ponoć w Dortmundzie mają serdecznie dość jego wybryków i są gotowi go sprzedać. ”Guardian” twierdzi, że Borussia może zgodzić się na 60 milionów euro lub 45 milionów euro i Oliviera Giroud. Pytanie, czy Wenger zaakceptuje odejście rodaka? Negocjacje mają się rozpocząć w najbliższych dniach.

W obecnym sezonie Aubameyang rozegrał 23 mecze, w których strzelił 21 goli i zanotował 3 asysty. Dla porównania 31-letni Giroud zdobył 7 bramek w 25 meczach.

