Premier League. Crystal Palace - Arsenal 2-3 w derbach Londynu

Arsenal, po zaciętym meczu, pokonał na wyjeździe Crystal Palace 3-2. Było to szczególne spotkanie dla Arsene'a Wengera, który wyrównał osiągnięcie Aleksa Fergusona w liczbie meczów w Premier League na trenerskiej ławce.

Starcie Arsenalu z Crystal Palace było wyjątkowe dla Arsene’a Wengera. Menedżer "Kanonierów" na Selhurst Park poprowadził drużynę z The Emirates już po raz 810. w Premier League. Tym samym wyrównał rekordowe osiągnięcie Aleksa Fergusona i już w najbliższym meczu przeciwko West Bromwich Albion Wenger zostanie samodzielnym liderem w tej klasyfikacji.

Być może zmotywowało to dodatkowo piłkarzy Arsenalu, bo w małych derbach Londynu na początku byli stroną przeważającą. O ile w konfrontacji z Crystal Palace nie było to może tak dużym zaskoczeniem, o tyle na pewno mógł się podobać styl gry gości, który przypominał najlepsze lata "Kanonierów". Arsenal grał szybko, efektownie i z pomysłem - to musiało zaprocentować.

W 25. minucie Arsenal objął prowadzenie. Źle interweniował Julian Speroni, który po strzale Aleksandre’a Lacazette’a odbił piłkę wprost pod nogi Shkodrana Mustafiego. Reprezentant Niemiec nie mógł nie skorzystać z takiego prezentu. Chwilę później na 2-0 mógł podwyższyć Mesut Oezil, ale tym razem bramkarz "Orłów" stanął na wysokości zadania.

Na początku drugiej połowy na krótko inicjatywę przejęli gospodarze. Wystarczyło to do wyrównania. Po dobrej akcji Wilfrieda Zahy Petra Czecha pokonał Andros Townsend.

Stracony gol pobudził "Kanonierów". W 63. minucie wrócili na prowadzenie. Po przytomnym zgraniu Lacazette’a, z około 12 metrów, huknął nie do obrony Alexis Sanchez. Chilijczyk podwyższył prowadzenie w 66. minucie, korzystając z genialnego podania Jacka Wilshere’a.

W końcówce spotkania stuprocentowej okazji na złapanie kontaktu nie wykorzystał Zaha. W idealnej sytuacji zamiast oddać strzał głową, piłkę trafił ramieniem. Gospodarzom udało się jednak w 89. minucie zmniejszyć rozmiary porażki. Zepchnięci do defensywy gracze Arsenalu w końcu ulegli. Czecha strzałem głową pokonał James Tomkins.

Ostatecznie Arsenal pokonał na wyjeździe Crystal Palace 3-2. Pomimo zdobycia kompletu punktów "Kanonierzy" nadal znajdują się na miejscu, które nie daje im gry w europejskich pucharach. Po 20 rozegranych kolejkach drużyna Wengera zajmuje szóstą pozycję.

20. kolejka Premier League:

Crystal Palace - Arsenal 2-3 (0-1)

Bramki:

0-1 Mustafi (25.), 1-1 Townsend (49.). 1-2 Sanchez (62.). 1-3 Sanchez (66.). 2-3 Tomkins (89.).



