Premier League. Juergen Klopp: Karny nam się nie należał

Liverpool wygrał u siebie w derbach z Evertonem 2-1 w 3. rundzie Pucharu Anglii. „The Reds” objęli prowadzenie po tym, jak jedenastkę na gola zamienił James Milner. Menedżer gospodarzy Juergen Klopp przyznał jednak, że ten rzut karny jego drużynie się nie należał.

Zdjęcie Liverpool manager Jurgen Klopp, pictured, broke the world transfer record for a defender this week by signing Virgil van Dijk /PA Sport

Milner do siatki trafił w 35. minucie. Chwilę wcześniej Mason Holgate, zdaniem sędziego, nieprzepisowo powstrzymywał we własnym polu karnym Adama Lallanę. Powtórki pokazały, że decyzja arbitra była mocno kontrowersyjna.

- To była bardzo podobna sytuacja, jak ta, do której doszło podczas naszego ostatniego derbowego starcia w lidze. Wtedy rzut karny podyktowano przeciwko nam. Nie zgadzałem się z tamtą decyzją, tak samo jest i tym razem - powiedział po meczu Klopp.

Niemiec odniósł się do sytuacji z meczu 16. kolejki Premier League, w którym Liverpool zremisował na Anfield z Evertonem 1-1. Dla gości z jedenastki trafił Wayne Rooney, a zastała ona podyktowana po bardzo wątpliwym faulu Dejana Lovrena na Dominicu Calvercie-Lewinie.

W meczu Pucharu Anglii wyrównał po przerwie Gylfi Sigurdsson, jednak ostatnie słowo należało do ekipy Kloppa. W 84. minucie awans Liverpoolowi zapewnił debiutujący w barwach „The Reds” Virgil van Dijk.

MaK