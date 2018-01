Premier League. Swansea pokonało Arsenal 3-1 w 25. kolejce

Dwa mecze z drużynami z czołówki pozwoliły Swansea opuścić ostatnie miejsce w tabeli Premier League. We wtorkowy wieczór zespół Łukasza Fabiańskiego pokonał na Liberty Stadium Arsenal 3-1. Olbrzymi błąd przy drugim golu na gospodarzy popełnił Petr Czech, wybijając piłkę wprost pod nogi napastnika rywali. Dobre spotkanie między słupkami „Łabędzi” zanotował Łukasz Fabiański.

Zamykające tabelę Premier League „Łabędzie” w poprzedniej kolejce sprawiły dużą niespodziankę, pokonując aspirujący do wicemistrzostwa Anglii Liverpool 1-0. Starcie z Arsenalem zespół z południowej Walii rozpoczął w identycznym ustawieniu jak mecz z „The Reds”, zaledwie z jednym wysuniętym napastnikiem. Tę funkcję pełnił Jordan Ayew i trzeba przyznać, że był bardzo aktywny.

26-letni reprezentant Ghany nie tylko potrafił utrzymać się przy piłce, ale umiejętnie przemieścić się z nią pod pole karne rywali. Po jednej z jego akcji na początku spotkania Mustafi był bliski skierowania futbolówki do własnej bramki.

Sporo problemów obrońcom przyjezdnych sprawił też Clucas, po którego strzale Czecha musiał wspomóc w polu karnym Ramsey. Pomocnik Swansea w pierwszym kwadransie zawodów wykorzystał też swoją prędkość, wpadając w jedenastkę. Interweniujący za jego plecami Elneny w ostatniej chwili wślizgiem czysto zatrzymał jednak piłkę.

Arsenal utrzymywał się przy piłce znacznie dłużej niż gospodarze, ale długo nie potrafił zamienić tej przewagi na groźną sytuację podbramkową. Broniące się momentami jedenastką graczy Swansea umiejętnie rozbijało ataki rywali na szesnastym metrze, a gdy nawet futbolówka zabłądziła w pole karne, we właściwym momencie na przedpolu interweniował Łukasz Fabiański.

W 30. minucie reprezentant Polski dobrze pilnował bliższego słupka, dzięki czemu zdołał pewnie zatrzymać strzał Iwobiego z pola karnego. 180 sekund później był jednak bez szans. Crossowe podanie z prawej strony za plecy obrońców posłał mający sporo miejsca Oezil, piłkę przechwycił Monreal i błyskawicznie uderzył lewą nogą.

Na odpowiedź Swansea nie trzeba było długo czekać. Chwalony za gola Niemiec stracił piłkę w pobliżu pola karnego, co błyskawicznie wykorzystał Mawson, posyłając dokładną piłkę do Clucasa, który dopełnił formalności.

Siąpiący nad Liberty Stadium deszcz już na początku spotkania sprawił, że zagrywana po ziemi piłka znacznie zmniejszała swoją prędkość. Nawet nasiąkniętą płytą boiska nie można jednak wytłumaczyć błędu, jaki w 61. minucie popełnił Czech. Wszystko zaczęło się od wyrzutu z autu Monreala, który najpierw długo czekał na to, aby piłka opuściła murawę, dzięki czemu rywale mieli czas na ustawienie się do mocnego pressingu. Lewy obrońca Arsenalu wyrzucił piłkę, w kierunku Mustafiego, a ten błyskawicznie oddał ją do Cecha, który kopnął wprost pod nogi Ayewa. Napastnik gospodarzy dopełnił formalności i ku radości miejscowych fanów umieścił w siatce.

Kilka minut później po kolejnym błędzie defensywy londyńczyków miejscowi mieli szansę powiększyć swoje prowadzenie, lecz strzał Dyera minimalnie minął słupek. Cztery minuty przed końcem podstawowego czasu gry kibice „Łabędzi” mogli świętować trzeciego gola. Po błędzie Monreala Ayew przejął piłkę, wpadł z nią w pole karne, po czym dograł na piąty metr do wykorzystującego swoją prędkość Clucasa. Ten dopełnił formalności i wprawił w ekstazę niemal cały stadion.

W 60. minucie w barwach Arsenalu zadebiutował Henrich Mchitarjan, który niczym szczególnym się nie wyróżnił. Po jego strzale głową w 74. minucie stojący na linii Fabiański pewnie złapał piłkę.

Dzięki wygranej Swansea z ostatniego miejsca w Premier League awansowało na 17. pozycję, opuszczając tym samym strefę spadkową. Dla Arsenalu była to dopiero druga porażka w ostatnich 36 meczach z drużyną, która zamykała tabelę.

W derbach Londynu West Ham zremisował z Crystal Palace 1-1. Nawet na ławce rezerwowych nie pojawił się pozyskany przez „Orły” Jarosław Jach.

Swansea - Arsenal 3-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Nacho Monreal (33.), 1-1 Sam Clucas (35.), 2-1 Jordan Ayew (61.), 3-1 Sam Clusas (86.).

West Ham – Crystal Palace 1-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Christian Benteke (24.), 1-1 Mark Noble (43., rzut karny).

