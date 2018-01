Puchar Anglii: Liverpool - West Bromwich Albion 2-3. 90 minut Krychowiaka

Liverpool przegrał z West Bromwich Albion 2-3 (1-3) w ostatnim sobotnim meczu IV rundy Pucharu Anglii. Spotkanie na Anfield Road dostarczyło wielkich emocji, a kolejny udany występ w zespole gości zanotował Grzegorz Krychowiak, który miał udział przy dwóch golach strzelonych przez "The Baggies".

Wieczorny mecz na Anfield Road zapowiadany był jako danie główne sobotniego rozkładu jazdy w IV rundzie Pucharu Anglii. Tego, co wydarzyło się wieczorem, nikt jednak nie mógł przewidzieć. W roli głównej wystąpili nie tylko piłkarze Liverpoolu i West Bromwich Albion, ale także sędzia Craig Pawson i testowany po raz kolejny na angielskich boiskach system VAR.

Rozpoczęło się znakomicie dla podopiecznych Juergena Kloppa. W 5. minucie niezdecydowanie Jonny'ego Evansa wykorzystał Mohamed Salah i chociaż strzał Egipcjanina obronił Ben Foster, to podcinka biegnącego za akcją Roberto Firmino dała prowadzenie "The Reds".

Radość kibiców gospodarzy potrwała tylko 71 sekund. Pierwszy atak "The Baggies" po stracie gola przyniósł im bowiem wyrównanie, a po przechwycie piłki przez Chrisa Brunta efektownym strzałem w okienko doprowadził do niego Jay Rodriguez.

Po kolejnych czterech minutach Rodriguez mógł ponownie unieść ręce w geście triumfu. Tym razem wykończył on akcję Grzegorza Krychowiaka i Kierona Gibbsa, a obrońców Liverpoolu nie zauważono w sytuacji, gdy napastnik West Bromu z kilku metrów po raz drugi pokonywał Simona Mignoleta.

W 20. minucie do gry wkroczył system VAR. Goście zdołali już wtedy pogratulować sobie strzelenia trzeciego gola, lecz sędzia Craig Pawson po konsultacji z arbitrami oglądającymi powtórki w studiu trafienia Craiga Dawsona nie uznał, gdyż stwierdził, że inny piłkarz gości znajdował się na pozycji spalonej i utrudniał interwencję Mignoletowi.

Zaledwie cztery minuty później VAR ponownie był w użyciu i raz jeszcze decyzja okazała się niekorzystna dla Krychowiaka i jego kolegów. Tym razem efektem weryfikacji wideo był rzut karny podyktowany za faul Jake'a Livermore'a na Salahu. Piłkę na 11. metrze ustawił sobie Firmino, po czym oddał potężny strzał w poprzeczkę, po którym piłka wróciła w pole gry i została wybita przez obrońców WBA.

Po 25 szalonych minutach sytuacja na boisku nieco uspokoiła się. Po przegranych potyczkach z VAR-em trener gości Alan Pardew miał jednak nowe powody do zmartwienia, gdyż jeszcze przed przerwą z powodu kontuzji stracił najpierw Gibbsa, a następnie Hala Robsona-Kanu.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy ambitna postawa jego zespołu została jednak wynagrodzona. Ponownie przytomnym zagraniem wykazał się Krychowiak, który zagrał nad obrońcami Liverpoolu w pole karne, a tam czekał już Craig Dawson. Po strzale obrońcy gości piłka nie zmierzała co prawda do bramki Liverpoolu, lecz próbujący uprzedzić Rodrigueza Joel Matip skierował ją do własnej bramki.

Przy wyniku 1-3 można było się spodziewać zdecydowanych ataków piłkarzy Kloppa, lecz po zmianie stron długo nic takiego nie miało miejsca. Obrona "The Baggies" z łatwością rozbijała ataki gospodarzy, a wciąż widoczny był Krychowiak, który nie rezygnował również z możliwości podłączania się do akcji zaczepnych swojej drużyny.

W 65. minucie szkoleniowiec Liverpoolu zdecydował się na potrójną zmianę i wprowadzenie do gry Danny'ego Ingsa, Jordana Hendersona i Jamesa Milnera dało nowy impuls jego podopiecznym. W 74. minucie bardzo groźny strzał z półwoleja oddał właśnie Milner, ale Ben Foster wykazał się świetnym refleksem.

Cztery minuty później golkipera WBA nie mógł już jednak nic zrobić. Po zagraniu w kierunku ustawionego w polu karnym Firmino Brazylijczykowi nie udało się opanować piłki, ale szczęśliwie dla niego trafiła ona pod nogi Salaha, który płaskim strzałem dał gospodarzom gola kontaktowego.

W ostatnim kwadransie gra toczyła się praktycznie tylko i wyłącznie na 30 metrach od bramki Fostera. Pomimo tego skomasowana obrona West Bromwich Albion nie dała się zaskoczyć atakom Liverpoolu, chociaż jeszcze w czwartej minucie doliczonego czasu gry Foster musiał bronić strzał głową Virgila van Dijka. Ostatecznie Krychowiak z kolegami wygrali na Anfield Road 3-2, dzięki czemu awansowali do piątej rundy Pucharu Anglii.

Liverpool - West Bromwich Albion 2-3 (1-3)

Bramki: 1-0 Roberto Firmino (5.), 1-1 Jay Rodriguez (7.), 1-2 Jay Rodriguez (11.), 1-3 Joel Matip (45. - sam.), 2-3 Mohamed Salah (78.)

Wojciech Malinowski