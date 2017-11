Belgijski bramkarz Chelsea Thibaut Courtois to podstawowy zawodnik The Blues. Włodarze klubu chcą zatrzymać 25-latka w Londynie, ale dotychczasowe rozmowy kontraktowe nie przyniosły oczekiwanych skutków. Sam piłkarz woli skupić się na grze i poczekać do końca sezonu. Całej sytuacji bacznie przygląda się Real Madryt.

Thibaut Courtois na stałe przeniósł się do Londynu w czerwcu 2014 roku i od tamtej pory jest podstawowym bramkarzem Chelsea. Do teraz rozegrał w barwach The Blues 125 spotkań. Na Stamford Bridge zdają sobie sprawę z tego, jak ważną postacią jest Belg i bardzo zależy im na zatrzymaniu go.

Rozmowy kontraktowe z Courtois trwają już od dłuższego czasu, ale na razie nic z nich nie wychodzi.

- Dla mnie najważniejszą rzeczą jest dobre prezentowanie siebie i zespołu. Jeśli chodzi o mój kontrakt, to Chelsea musi się dogadać z moim agentem. Myślę, że do tej pory nic nie zostało ustalone. Teraz mamy bardzo dużo spotkań i wolę skupić się na tym. Myślę, że po sezonie będzie sporo czasu na to, żeby prowadzić rozmowy kontraktowe - stwierdził Courtois.

Sytuację bacznie monitoruje Real Madryt. Królewskim bardzo zależy na wzmocnieniu zespołu i Courtois jest idealnym kandydatem na nowego bramkarza. Wcześniejsze próby Realu kończyły się odmową ze strony Chelsea. Dodatkowo The Blues oczekują za Belga więcej niż 70 milionów funtów. Problemy w rozmowach kontraktowych mogą jednak zmienić podejście londyńskiego klubu. Obecna umowa Courtoisa wiążę go z Chelsea do 30 czerwca 2019 roku.

25-latek zapewne wystąpi w środowym starciu Chelsea z Karabachem w 5.

kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jeśli The Blues odniosą zwycięstwo, to zapewnią sobie awans do kolejnej fazy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.

