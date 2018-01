Stoke City. Mark Hughes zwolniony z klubu

Mark Hughes został zwolniony z posady trenera Stoke City, po tym jak jego drużyna w kompromitującym stylu odpadła z Pucharu Anglii przegrywając z czwartoligowym Coventry City FC 1-2.

Zdjęcie Mark Hughes /Oli Scarff /AFP

- Mamy dobrych właścicieli, którzy podejmą dobre decyzje dla klubu. Potwierdzili to wcześniej i wierzę, że zrobią to ponownie - mówił Hughes tuż po przegranym meczu z Coventry.

Pomimo zaufania trenera do zarządu, ten nie wykazał się tym samym w stosunku do szkoleniowca. Spotkanie z grającą na co dzień w League Two drużyną było ostatnim meczem 54-letniego Walijczyka jako trenera Stoke.

Hughes był szkoleniowcem Stoke od 30 maja 2013 roku i poprowadził zespół równo w 200 meczach. 73 z nich wygrał, 46 zremisował, a 81 przegrał.

Przez trzy pierwsze sezony (2013/14-2015/16) zajmował z klubem 9. miejsce w Premier League. Zeszły sezon "The Potters" zakończyli na 13. pozycji, a w obecnym są mocno zagrożeni spadkiem. Po 22. kolejkach zespół jest na 18. pozycji.

Wśród kandydatów na zastępce Walijczyka wymienia się m.in. jego rodaka, byłego gracza Manchesteru United, Ryana Giggsa.



