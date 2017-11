Toby Alderweireld wyłączony z gry do końca grudnia

Trener Tottenhamu Mauricio Pochettino ujawnił na czwartkowej konferencji prasowej, że belgijskiego obrońcę Toby'ego Alderweirelda czeka co najmniej miesięczna przerwa w grze. Do treningów przed sobotnimi derbami północnego Londynu przeciwko Arsenalowi wróciło za to kilku innych piłkarzy drużyny prowadzonej przez argentyńskiego szkoleniowca.

Zdjęcie Toby Alderweireld /AFP

Alderweireld doznał urazu mięśnia uda podczas rozegranego 1 listopada i wygranego przez Tottenham 3-1 meczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. W londyńskim klubie pierwotnie liczono, że być może Belg zdoła wykurować się w czasie listopadowej przerwy na mecze reprezentacyjne.

Kolejne badania wykazały jednak, że kontuzja jest znacznie poważniejsza.

"Toby do gry powróci po świętach Bożego Narodzenia. Sam piłkarz jest tym faktem rozczarowany, ale teraz swoją uwagę już stara się skoncentrować na pierwszej fazie rehabilitacji. Z tego typu urazami należy być bardzo ostrożnym" - powiedział Pochettino podczas spotkania z dziennikarzami przed sobotnimi derbami północnego Londynu.

Dobrą wiadomością dla kibiców Tottenhamu jest za to powrót do treningów Harry'ego Kane'a, Dele Allego, Harry'ego Winksa i Hugo Llorisa, którzy z przyczyn zdrowotnych opuścili w ostatnich dniach mecze swoich reprezentacji. Wszyscy ci piłkarze mają szansę na występ przeciwko "Kanonierom", ostateczna decyzja zostanie jednak podjęta w piątek.

Trzeci w tabeli Tottenham ma po jedenastu rozegranych meczach cztery punkty przewagi nad szóstym Arsenalem. Gospodarzem sobotniego meczu będą "Kanonierzy", a dla Mauricio Pochettino będzie to czwarte spotkanie derbowe rozgrywane na The Emirates. Trzy poprzednie zakończyły się remisami 1-1.