Tottenham. Erik Lamela może wrócić do gry po rocznej przerwie

​Zajmujący czwarte miejsce w tabeli Premier League Tottenham w najbliższej ligowej kolejce zagra z West Bromwich Albion (sobota, godz. 16). Niewykluczone, że w zespole londyńskim w tym spotkaniu wystąpi Argentyńczyk Erik Lamela, który po raz ostatni w angielskiej ekstraklasie zagrał w październiku ubiegłego roku.

Zdjęcie Erik Lamela /AFP

Powodem tak długiej przerwy skrzydłowego Tottenhamu była poważna kontuzja biodra. Rehabilitacja okazała się bardzo czasochłonna, a termin powrotu Lameli na murawę był kilkukrotnie opóźniany. W minionym tygodniu zagrał jednak ponad godzinę w meczu rezerw przeciwko Chelsea. Bez komplikacji przebiegały również jego treningi z pierwszym zespołem drużyny z północnego Londynu.



Reklama

- Teraz wszystko zależy od niego. Musi zadecydować, że nadszedł ten moment, by powiedzieć mi, że jest gotowy do gry. Wszyscy na to czekamy. Trenuje z nami i radzi sobie naprawdę dobrze. Po ponad rocznej przerwie najważniejsze jest jednak jego samopoczucie - powiedział menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino.



- W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy Erik znajdzie się w kadrze meczowej. Mamy jeszcze jeden trening zaplanowany na piątek i decyzję zapewne podejmiemy po nim. Nie można wykluczyć, że jeszcze raz przyjdzie mu zagrać w drużynie do lat 23. Przed pierwszym zespołem jednak wiele spotkań w najbliższym czasie i mam nadzieję, że w okaże się on gotowy do gry w jednym z nich - zakończył argentyński menedżer.



25-letni Lamela jest piłkarzem Tottenhamu od sierpnia 2013 roku. Londyński klub zapłacił wtedy za niego włoskiej Romie 25 milionów funtów, a od czasu transferu Argentyńczyk zanotował 85 występów w Premier League i strzelił w nich osiem goli.